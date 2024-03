Home

Il Livorno trionfa in extremis: Tanasa al 95° regala la vittoria contro il Seravezza

3 Marzo 2024

Il Livorno conferma la sua forma straordinaria con una vittoria entusiasmante contro il Seravezza, che ha regalato ai tifosi una partita ricca di emozioni e colpi di scena fino all’ultimo minuto. Il match si è rivelato un vero spettacolo di calcio, con momenti di tensione, azioni spettacolari e un finale mozzafiato che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Già dai primi minuti, il Livorno ha dimostrato la sua determinazione a conquistare i tre punti, con Nardi che ha aperto le marcature al 7′. Il capitano ha sfruttato al meglio un calcio di punizione, sorprendendo il portiere avversario con un tiro preciso e potente che ha fatto esplodere di gioia i tifosi presenti sugli spalti.

Nonostante il vantaggio iniziale, il Seravezza non ha perso la sua grinta e ha continuato a lottare con tenacia, mettendo alla prova la difesa del Livorno. Facchetti, il portiere amaranto, ha dovuto fare i conti con un momento di brivido al 66′, quando ha rischiato di concedere un gol agli avversari dopo un’incertezza inaspettata. Tuttavia, con un intervento tempestivo, è riuscito a bloccare la palla sulla linea di porta, evitando il peggio.

La partita è diventata ancora più avvincente quando, all’82’, Benedetti del Seravezza è stato steso in area da Schiaroli, guadagnando un calcio di rigore che ha pareggiato il punteggio. La tensione è salita alle stelle, e sembrava che il Livorno stesse per dover accontentarsi di un pareggio.

Ma è stato proprio in quegli istanti finali, al 95′, che Tanasa ha fatto la differenza. Con una serie di azioni veloci e determinate, il giovane talento è riuscito a penetrare la difesa avversaria e a segnare il gol della vittoria, scatenando l’euforia tra i suoi compagni di squadra e i tifosi sugli spalti.

Questa vittoria è un altro importante passo avanti per il Livorno, che dimostra ancora una volta la sua forza e il suo spirito combattivo. Con giocatori come Tanasa in squadra, il Livorno ha tutte le carte in regola per continuare a ottenere grandi successi e a stupire i suoi sostenitori in questa stagione emozionante.

Seravezza Pozzi – LIVORNO 1-2

SERAVEZZA POZZI (3-5-2):

Lagomarsini; Salerno, Mannucci, Coly; Brugognone, Bedini (83’ Granaiola), Simonetti (61’ Putzolu), Camarlinghi, De Ferdinando (46’ Ivani); Benedetti, Mugelli (75’ Loporcaro).

A disp.: Mariani, Sforzi, Maccabruni, Lopez Petruzzi, Delorie.

All. Amoroso.

LIVORNO (3-5-2):

Facchetti; Schiaroli, Tanasa, Carcani (87’ Curcio); Camara (78’ Nizzoli), Sabattini (87’ Frati), Luci (70’ Ronchi), Nardi, Goffredi; Giordani (59’ Bellini), Rossetti.

A disp.: Albieri, Savshak, Tenkorang, Luis Henrique.

All. Fossati.

ARBITRO: Mazzer di Conegliano.

RETE: 7’ Nardi; 81’ Benedetti (rig.), 95’ Tanasa.

NOTE: Espulso: Schiaroli per doppia ammonizione (13’ e 81’).

Ammoniti: Bedini (53’), Mannocci (55’), Facchetti (62’), Ivani (74’).

