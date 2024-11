Home

Il Livorno trova la vittoria a Poggibonzi

10 Novembre 2024

La partita tra Poggibonsi e Livorno, valida per il campionato, sembrava destinata a un esito favorevole per gli amaranto, grazie a una partenza fulminante. Dopo soli 25 minuti, il Livorno conduceva per 2-0, mostrando un dominio indiscutibile in campo. Tuttavia, la ripresa ha raccontato una storia diversa, con la squadra di Indiani che ha gradualmente allentato la presa, permettendo al Poggibonsi di rientrare in partita e mettere sotto pressione i toscani nei minuti finali.

Il vantaggio del Livorno è arrivato già al 3′, grazie a una deviazione decisiva di Malva su un’azione da calcio d’angolo. Il raddoppio è giunto al 25′ con Risaliti, che ha svettato su tutti in area e, di testa, ha superato il portiere Pacini, consolidando il vantaggio. Nonostante altre occasioni per ampliare il punteggio, la squadra amaranto non è riuscita a capitalizzare ulteriormente.

Nel secondo tempo, il Poggibonsi ha trovato coraggio e, sfruttando un calo di concentrazione del Livorno, ha accorciato le distanze all’81’ con Vitiello, lesto a insaccare dopo una respinta corta di Cardelli. Gli ultimi minuti sono stati caratterizzati da un assalto del Poggibonsi, che ha sfiorato il pareggio con due occasioni clamorose, ma l’imprecisione degli attaccanti ha consentito al Livorno di portare a casa una vittoria sofferta.

Questa vittoria permette al Livorno di mantenere il distacco di quattro punti dal Ghiviborgo e di cinque dal Seravezza Pozzi, prossimo avversario in un match cruciale. Gli amaranto guadagnano terreno anche sul Siena, bloccato in casa dal sorprendente Foligno. Tuttavia, la sofferenza patita nel finale sottolinea la necessità per la squadra di Indiani di mantenere la concentrazione per l’intera durata della partita, soprattutto in vista degli impegni futuri.