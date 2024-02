Livorno 17 febbraio 2024 – Il Livorno vince col Tau e si posiziona al secondo posto

Nella partita contro il Tau, il Livorno ha dato prova di grande determinazione e resilienza, riuscendo a superare un avvio difficile e a portarsi in seconda posizione in classifica. Nonostante il vantaggio iniziale del Tau al 22′, con una rete di Capparella su calcio di punizione, il Livorno non si è arreso e ha trovato la via del pareggio grazie a un rigore trasformato da Giordani al 38′.

La partita ha visto il Livorno giocare con maggiore controllo della sfera e una migliore coesione di squadra, dimostrando un gioco più brillante e vivace rispetto alle prestazioni passate. La determinazione della squadra è stata evidente quando, al 71′, Nardi ha messo in area un cross invitante su calcio di punizione, e Tanasa è stato pronto ad avventarsi sulla sfera, segnando il gol del vantaggio per il Livorno.

Nonostante diverse occasioni per chiudere definitivamente il match, tra cui un clamoroso errore di Rossetti al 81′, e l’espulsione di Zini al 83′, il Livorno è riuscito a mantenere il risultato fino alla fine, confermando la propria crescita e determinazione.

Questa vittoria rilancia le ambizioni del Livorno per il prosieguo del campionato, mentre l’ottimismo cresce tra i tifosi, che guardano con fiducia alle prossime sfide contro Seravezza Possi, Pianese e Fololonica Gavorrano.

Tau Altopascio – Livorno 1-2

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2):

Di Biagio; Zini, Biagioni, Bernardini, Antoni; Alessio, Perillo (60’ Manetti), Bruzzo; Capparella; Odianose, Malva.

A disposizione: Di Ciccio, Quilici, Lombard, Meucci, Noccioli, Bruno, Jokovic, Vellutini. All. Venturi

LIVORNO (3-5-2):

Facchetti; Schiaroli (55’ Ronchi), Tanasa, Carcani; Camara, Bellini, Luci, Nardi, Goffredi; Giordani (82’ Sabattini), Luis Henrique (60’ Rossetti).

A disposizione: Albieri, Fancelli, Frati, Tenkorang, Likaxhiu, Frroku. All. Fossati

ARBITRO: Molinaro di Lamezia Terme

RETI: 22’ Zini, 38’ Giordani (rig.); 71’ Tanasa.

NOTE: Espulso:Zini (83’). Ammoniti: Schiaroli (23’) , Bruzzo (41’); Camara (51’), Biagioni (68’) Recuperi: 0-6’.