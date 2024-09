Home

Cronaca

Il lungomare con le tamerici a Livorno si vede in via Verdi. Guarda le immagini e scopri da dove ammirarlo

Cronaca

22 Settembre 2024

Il lungomare con le tamerici a Livorno si vede in via Verdi. Guarda le immagini e scopri da dove ammirarlo

Livorno 22 settembre 2024 – Il lungomare con le tamerici a Livorno si vede in via Verdi

Nel quadro del progetto di riqualificazione del quartiere di Borgo Cappuccini, l’artista Antonio Morozzi ha dipinto sulle saracinesche dei negozi i ritratti di livornesi famosi e di personaggi che nel tempo hanno visitato la nostra città.

Tra le saracinesche dipinte, una rappresenta il pittore Giovanni Fattori, nato a Livorno il 6 settembre del 1825. In occasione dell’avvicinarsi del bicentenario della sua nascita, Morozzi ispirato da un’opera del maestro ha riprodotto il lungomare di Livorno con le sue tamerici e il mare mosso su una palazzina posizionata davanti alla saracinesca a lui dedicata. Un modo per far ancora vedere a Fattori quel lungomare che amava visitare e dipingere durante le mareggiate.

Per i curiosi, all’interno del murales sono rappresentati 5 animali, uno bianco e quattro neri. Basta dedicare attenzione per scoprire quali sono e dove sono.

Nel video Antonio Morozzi spiega la sua opera