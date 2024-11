Livorno 23 novembre 2024 Il Luogotenente Alfonso Di Stasio dopo oltre 40 anni di onorato servizio va in pensione

Dopo oltre 40 anni di onorato servizio (arruolatosi nel 1983 nel Corpo), il Luogotenente Alfonso Di Stasio va in congedo.

Per tutti i colleghi è sempre stato “Alfonso” e per decenni è stato il riferimento delle Fiamme Gialle in porto, andando in pensione da comandante della 1’ Sezione Operativa del Gruppo Livorno, ossia l’articolazione che si occupa dei controlli e vigilanza doganale nello scalo portuale labronico.

Un Finanziere che si è sempre distinto per lo stile, la cordialità e l’educazione in tutti i momenti; anche quando c’era da controllare e fare sanzioni ha sempre dimostrato la capacità di far comprendere alla controparte il dovere del proprio servizio, le responsabilità di chi lavora nel Corpo e le violazioni contestate.

In 41 anni di carriera, quasi tutti svolti nel porto di Livorno, ha conosciuto migliaia di colleghi, operatori portuali, camionisti, operatori di altre Forze di Polizia ed Enti di Stato ed è sempre stato capace di instaurare un rapporto corretto e cordiale, avendo una buona parola ed un consiglio per tutti, seppur sempre con basso profilo.

Nel semplice, ma significativo ed emozionante evento organizzato ieri presso la caserma “Santini”, a testimoniare la bontà del suo operato, della sua umanità e della sua grande professionalità erano presenti oltre 100 persone tra colleghi, parenti, amici ed anche funzionari ed operatori esterni, tra i quali alcuni dell’Autorità portuale.

“E’ stato un lungo cammino, pieno di soddisfazioni e momenti significativi indossando sempre con onore, dignità e professionalità la divisa della Guardia di Finanza… grazie Alfonso!”