Il Luogotenente Carica Speciale Alessandro Viresini dopo oltre trent’anni lascia il servizio attivo

3 Maggio 2023

Livorno 3 maggio 2023 – Il Luogotenente Carica Speciale Alessandro Viresini dopo oltre trent’anni lascia il servizio attivo.

Arruolato nel 1989, venne destinato in Sardegna presso la Stazione di Belvì (CA) ma poco dopo, essendosi distinto per serietà e alta professionalità, venne ammesso a frequentare la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Firenze.

Da sottufficiale ha continuato nella sua progressione di carriera transitando dalla Stazione Carabinieri di Genova Prà al Nucleo Operativo e Radiomobile di Pozzuoli sino a ricoprire l’incarico di Comandante di Motovedetta in più sedi e, per ultimo, nella sua amata città natale di Livorno per circa un decennio.

Dal 2010 ha lavorato con passione al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Livorno dove, oltre alle ordinarie attività investigative, si è occupato con eccellenti risultati anche di casi irrisolti – cd. cold case – come l’omicidio Della Volpe.

