Campiglia

12 Gennaio 2024

Livorno 12 gennaio 2024 – Il luogotenente Fabio Canneti lascia il servizio attivo. Per oltre 15 anni è stato il comandante della stazione di Campiglia

Il Luogotenente Carica Speciale Fabio CANNETI, dopo oltre trentacinque anni, lascia il servizio attivo.

Arruolatosi nel 1988 come carabiniere ausiliario, dopo soli due anni venne ammesso a frequentare la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri e Vicenza e, al termine del corso, destinato in Liguria come addetto alla Stazione di Genova Marassi. Nei primi anni ha diversificato le proprie esperienze prestando servizio al Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Genova ed all’Ufficio OAIO del Comando Legione Carabinieri Liguria.

Giunto in Toscana, dopo un breve transito alla Stazione di Livorno Centro, nel 2000 è andato a ricoprire l’incarico di sottordine alla Stazione di Campiglia Marittima dove per 8 anni è stato vice comandante divenendone in seguito Comandante titolare, incarico che ha ricoperto per 16 anni.

Per il servizio prestato e gli incarichi ricoperti gli è stata conferita la croce d’oro per 25 anni di servizio militare, la medaglia d’argento al merito di lungo comando nonché il nastrino di merito per 15 anni di comando titolare di Stazione.

