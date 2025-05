Home

7 Maggio 2025

Campiglia Marittima (Livorno) 7 maggio 2025 Il Luogotenente Roberto Barsacchi al comando della stazione di Campiglia Marittima

Il nuovo Comandante di Stazione di Campiglia Marittima, accompagnato dal Comandante della Compagnia di Piombino, è stato ricevuto questa mattina dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno, Colonnello Piercarmine Sica, che ha voluto esprimergli gli auguri per l’incarico di Comando assunto, sensibilizzandolo sulla consapevolezza del delicato ruolo e sulla peculiare funzione del Comandante di Stazione, nonché sulla passione, l’onestà, la professionalità e soprattutto l’esempio che devono contraddistinguere il quotidiano impegno al servizio della cittadinanza.

Il Luogotenente Roberto Barsacchi, nato nel 1971 e arruolatosi nell’Arma nel 1992, dopo aver frequentato la Scuola Sottufficiali dell’Arma, ha prestato servizio dal 1994 al 1995 a Genova, al 2° Battaglione CC Liguria con incarico di Comandante di Squadra e successivamente, dal 1995 al 2003, in provincia di La Spezia alla Stazione Carabinieri di Monterosso al Mare con incarico di addetto. Dal 2003 è stato trasferito al Comando Stazione Carabinieri di Castiglioncello (LI) con incarico di addetto in sottordine sino al 2014 anno in cui si è trasferito in provincia di Pisa presso la Stazione Carabinieri di Guardistallo con il medesimo incarico ed ove ha prestato servizio fino al 2021; successivamente, dal 2022 al 2025, è stato trasferito presso il Comando Compagnia Carabinieri di Volterra (PI) reggendone il Comando fino al 4 maggio u.s., data in cui ha assunto il Comando della Stazione Carabinieri di Campiglia Marittima.