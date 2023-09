Home

17 Settembre 2023

Il Maggiore Bottacci lascia il comando di Cecina, ai cittadini: “E’ stato un onore servirvi”

Cecina (Livorno) 17 settembre 2023 – Il Maggiore Bottacci lascia il comando di Cecina, ai cittadini: “E’ stato un onore servirvi”

Oggi 17 settembre 2023 il Maggiore Christian Bottacci lascia l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Cecina, protrattosi per 5 anni.

L’Ufficiale è stato infatti trasferito al Comando dei Carabinieri della Suprema Corte di Cassazione di Roma, prestigioso incarico nella sede dell’organo giurisdizionale di legittimità.

In questo quinquennio il Magg. Bottacci ha saputo ricoprire un ruolo di primissimo piano nella quotidianità del territorio della costa etrusca che, oltre a Cecina; comprende i comuni di Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci, diventando punto di riferimento concreto per le istituzioni e per la cittadinanza, con particolare attenzione al mondo della scuola e degli anziani, con i quali l’Arma ha tenuto sempre un dialogo stretto e costruttivo.

Non sono mancate importanti operazioni di servizio.

Nel giugno 2020 si è svolta un’operazione denominata “Colline bianche”. Con l’ausilio dei militari del Nucleo CC Cinofili di San Rossore; del Nucleo Elicotteri CC di Pisa e del 6° Battaglione CC “Toscana” condusse all’arresto di 11 persone per traffico di sostanze stupefacenti. Epilogo di un’attività nel corso della quale furono documentati più di 150 episodi di spaccio al dettaglio di cocaina, venduta nei boschi del rosignanese al confine con la provincia pisana.

Ad ottobre dello stesso anno fu la volta di un’altra operazione, denominata “Nicole Kush”

Unitamente al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Livorno, l’operazione ha portato all’arresto di 23 persone sempre per traffico di sostanze stupefacenti; interrompendo la filiera della commercializzazione della droga che dall’Albania veniva dapprima smistata a Roma e poi rivenduta illegalmente nella Bassa Val di Cecina.

Per questa operazione Bottacci ha ricevuto anche un “Encomio Semplice” per il coordinamento e la partecipazione personale all’operazione dal Comandante della Legione Carabinieri Toscana.

A febbraio 2022 analoga operazione, denominata “Piazze Pulite”, partita da una denuncia di estorsione da parte di un cliente di una fitta rete di traffico di stupefacenti. Nel giro di 8 mesi, arrestate 6 persone, tutte di origine magrebina, anche loro operanti nel rosignanese e nel cecinese.

Nel quinquennio, sempre in ambito repressivo; sono state svariate le attività coordinate dal Maggiore Bottacci che hanno poi permesso l’individuazione degli autori dei reati e, quindi; l’arresti o la denuncia in stato di libertà da parte di tutti i reparti alle dipendenze dell’Ufficiale per i reati contro la persona, in materia di violenza di genere (per i quali è stata richiesta diverse volte l’attivazione del “codice rosso”) e contro il patrimonio.

“Dopo 5 anni posso dire che è stato un onore essere stato al servizio di Cecina e degli altri comuni rientranti nella giurisdizione della Compagnia:

ho cercato di dare il mio contributo al contrasto dell’illegalità diffusa ed al mantenimento della sicurezza e dell’ordine cercando di essere sempre vicino alle esigenze della cittadinanza che, ovviamente, dopo più di 1.800 giorni vissuti in questa realtà, mi è entrata nel cuore.

Grazie a tutti.”, le parole del Magg. Bottacci.

Il periodo di comando dell’Ufficiale ha ricompreso altresì il biennio 2020-2021, noto per il complesso impegno contraddistinto dall’emergenza pandemica da Covid-19. Nel corso dell’emergenza l’Arma fu chiamata a stare vicino alla popolazione; supportarla ed aiutarla nonché a contrastare le potenzialmente pericolose violazioni alle prescrizioni imposte per la tutela della salute pubblica.

Da domani 18 settembre l’incarico di Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cecina sarà assunto dal Capitano Domenico GRIECO, Ufficiale proveniente dal Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata.

