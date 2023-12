Home

31 Dicembre 2023

Livorno 31 dicembre 2023 – Il magico villaggio di Natatale in casa Meini Favilli, come visitarlo (Foto e Video)

L’Incanto di Natale a Casa Meini Favilli: Un Villaggio Magico da Scoprire

Tra le dolci colline del Gabbro, un’opera d’amore prende vita ogni anno, trasformando la casa della signora Sabrina Meini e del marito Gianluca Favilli in un magico villaggio di Natale.

Il lavoro per questa straordinaria creazione che si estende su una stanza di 12 metri quadri e che trasporta i visitatori di ogni età in un mondo incantato inizia già dal mese di agosto. La Proloco del Gabbro stessa ha riconosciuto la bellezza di questo villaggio, chiedendo alla famiglia di aprire le porte affinché grandi e piccini possano condividerne la magia.

Questa è un’Opera d’Arte che Cresce

Quello della signora Sabrina Meini non è solo un villaggio di Natale, è un’opera d’arte che cresce con il passare degli anni. La passione per i presepi e i villaggi natalizi si è trasformata in una tradizione che coinvolge l’intera famiglia. Gianluca Favilli, con la sua abilità elettrica, crea zone distinte, come un Luna Park, una pista da sci e un pittoresco paese, illuminando la magia di questo luogo incantato.

“Non è solo una passione, è diventata una malattia,” confessa sorridendo la signora Sabrina, già proiettata verso il futuro con l’entusiasmo di aggiungere nuovi pezzi all’opera l’anno successivo.

Come scoprire l’Incanto:

Il villaggio di Natale si trova al Gabbro, in via Capanne 11, di fronte al campanile della chiesa. Questo piccolo mondo incantato è aperto per la visita di chiunque voglia immergersi nella magia delle festività. La famiglia Meini Favilli accoglie grandi e piccini, offrendo un’esperienza unica per celebrare insieme la bellezza del Natale.

Per Prenotare una Visita e vivere l’atmosfera magica del villaggio di Natale, è possibile contattare la famiglia Meini Favilli al numero di cellulare 347 904 5782. Il villaggio rimarrà visitabile fino a febbraio/marzo

Galleria Multimediale: video e una selezione di immagini del villaggio di Natale 2023.

Concludendo, il villaggio di Natale in casa Meini Favilli non è solo un’attrazione locale; è un luogo dove la passione, la creatività e lo spirito natalizio si fondono per creare un’esperienza indimenticabile. Visitare questo magico villaggio è come entrare in un mondo incantato, dove ogni dettaglio trasmette la gioia e l’entusiasmo delle festività.

