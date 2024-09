Home

24 Settembre 2024

Il maltempo colpisce i territori dei comuni di Castagneto Carducci e San Vincenzo (Foto)

Livorno 24 settembre 2024 – Il maltempo colpisce i territori dei comuni di Castagneto Carducci e San Vincenzo

Interventi degli operai provinciali e della Polizia Provinciale

La perturbazione che ha interessato la zona sud del territorio provinciale, con la caduta di oltre 200 mm di pioggia nelle ultime sei ore, sta causando disagi in particolare nei territori dei comuni di Castagneto Carducci e San Vincenzo.

Le forti piogge hanno gonfiato i torrenti Carestia, dei Molini e Seggio di Bolgheri che sono esondati allagando le frazioni di pianura di Donoratico, Marina di Castagneto, Bolgheri e parte di Castagneto C.cci

Si registrano piccole frane e cedimenti arginali in alcune strade. Per quanto riguarda la rete provinciale, le strade maggiormente colpite dagli allagamenti sono; la SP 329 Passo Bocca di Valle, la Bolgherese, la SP 16c Accattapane.

Gli operai provinciali, con la Protezione civile e la Polizia Provinciale, sono impegnati dal pomeriggio di ieri per mettere in sicurezza le strade e la viabilità.

Le criticità maggiori si registrano sulla SP39 Vecchia Aurelia all’altezza del Ponte di Marmo (circa km 260), dove è intervenuto il Consorzio di Bonifica con le idrovore.

Idrovore e generatori sono in arrivo anche dalla protezione civile del comune di Livorno.

I vigili del fuoco del comando di Livorno, con il supporto dei colleghi di Follonica (GR); i sommozzatori di Livorno e Firenze e il personale specializzato in soccorso acquatico proveniente dai Comandi di Firenze, Lucca e Massa Carrara; sono intervenuti per la forte ondata di maltempo che ha colpito la provincia, in particolare nelle zone di Donoratico, Castagneto Carducci e San Vincenzo.

Circa 80 le unità dei vigili del fuoco impegnate prevalentemente per danni d’acqua e allagamenti.

I Comuni di Castagneto Carducci e San Vincenzo hanno aperto i rispettivi Centri Operativi Comunali.

Il sindaco di Castagneto Carducci Sandra Scarpellini commenta:

“221 mm di poggia (76 mm in 30 minuti), danni ingenti ma per fortuna nessuna vittima.

Mai registrato qualcosa di simile nel nostro territorio. Grazie a tutti coloro che hanno prestato opera di soccorso”.

Paolo Ricucci sindaco di San Vincenzo dichiara:

“in viale Serristori la pioggia ha creato notevoli problemi. Via dello squalo allagata. Croce Rossa, polizia municipale, Misericordia, vigili del fuoco e operai del comune hanno fatto di tutto per risolvere il problema.

Problemi si sono verificati anche a sud, in via della Principessa dove si è reso necessario evacuare un anziano in buona salute.

La pioggia è caduta in maniera veramente mai vista, si parla di più di 200mm, ringrazio tutti coloro che erano al lavoro e la Prefettura, l’Assessore Monni della Regione, le Sindache Ticciati e Scarpellini e tutti coloro che hanno offerto il loro aiuto”.

