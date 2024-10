Home

Cronaca

“Il mare a scuola” arrivata a Livorno la terza tappa della campagna di Marevivo

Cronaca

29 Ottobre 2024

“Il mare a scuola” arrivata a Livorno la terza tappa della campagna di Marevivo

Livorno 29 ottobre 2024 – “Il mare a scuola” arrivata a Livorno la terza tappa della campagna di Marevivo

È arrivata anche a Livorno, a bordo della Motonave Patrizia, la Campagna educativa “Il Mare a Scuola” della Fondazione Marevivo in collaborazione con la MSC Foundation. Finalità dell’iniziativa è la promozione di una “cultura del mare” e della conoscenza dell’ambiente a partire dai banchi di scuola. La Campagna farà la sua tappa conclusiva a Genova (30-31 ottobre), per poi proseguire in tutte le sedi istituzionali fino a quando non verranno raggiunti gli obiettivi che si prefigge.

Con questa iniziativa, Marevivo chiede con forza al Ministero dell’Istruzione e del Merito di diffondere al più presto nelle scuole di ogni ordine e grado attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell’importanza della conservazione dell’ambiente, in particolare del mare e delle acque interne, come previsto dall’art. 9 della “Legge Salvamare”.

Testimonial della campagna una giovane e famosa coppia televisiva, l’attrice Giusy Buscemi e il regista Jan Michelini, che supporta la richiesta di Marevivo di inserire l’ambiente e il mare tra gli insegnamenti scolastici per i loro figli e le generazioni future.

Oggi a Livorno numerosi gli incontri con autorità politiche e istituzionali, rappresentanti del mondo scientifico, culturale e dei media, che si sono dati appuntamento per sostenere l’iniziativa. Hanno partecipato alla Tavola Rotonda Giovanna Cepparello, Assessore Ambiente Comune di Livorno, Rosalba Giugni, Presidente Marevivo, Lorenzano Di Renzo Comandante Accademia di Livorno, Vittorio Aloi Capitano di Vascello del Corpo delle CdP, Claudio Capuano Dirigente AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, Ferdinando Boero, Presidente Fondazione Dohrn e Vice Presidente Marevivo, Cristina Grieco Provveditore agli Studi di Livorno, Pietro Angelini Direttore generale Navigo, Fondazione Isyl, Christian Toson CNR – ISMAR con testimonianze di Francesca Bernini Vicepreside Ist. Nautico Livorno, Donatella Buonriposi consulente Usp, Matteo Savelli Presidente Porto Livorno 2000, Giovanni Raimondi, Acquario di Livorno, l’Onorevole Chiara Tenerini e Maria Gloria Giani Pollastrini, Presidente Propeller Livorno. Importante anche il contributo di Christian Toson del “National Biodiversity Future Centre”, che ha tra i suoi obiettivi quello di generare conoscenza e innovazione sulla biodiversità attraverso progetti di formazione. Ha moderato la tavola rotonda Marina Gridelli, Delegata Marevivo Regione Toscana.

Tante le attività di educazione ambientale dedicate agli studenti: seminari e laboratori innovativi e sperimentali sull’acidificazione degli oceani e le sue conseguenze sull’ecosistema marino. A bordo, allestita anche una sala immersiva “Dal grande al piccolo” per “ascoltare” la voce dei cetacei proveniente dalle profondità degli oceani e scoprire cosa c’è alla base del funzionamento del mare.

Proprio per la sua mission incentrata sull’alfabetizzazione oceanica, “Il Mare a Scuola” ha ricevuto l’importante patrocinio dell’Ocean Decade (2021-2030) – il piano decennale UNESCO dedicato alle scienze marine, alla protezione degli oceani e allo sviluppo socio-economico sostenibile. L’Ocean Literacy è, infatti, uno strumento fondamentale per favorire la salvaguardia del mare e la comprensione della reciproca influenza tra uomo e oceano. Un sondaggio SWG, infatti, ha evidenziato che 7 italiani su 10 non sono a conoscenza delle funzioni principali del mare. Il 60% si dice preoccupato per la sua salute e il 58% insoddisfatto dalle azioni di Governo per tutelarlo.

“Per affrontare il problema della crisi climatica è necessario un cambio di paradigma dei nostri comportamenti, e solo con una maggiore consapevolezza ambientale può avvenire la transizione ecologica indispensabile per continuare a vivere su questo Pianeta. È fondamentale conoscere il ruolo e l’importanza dell’ecosistema marino, attraverso la formazione scolastica a tutti i livelli, per stimolare l’uomo a difenderlo, piuttosto che a depredarlo” ha dichiarato Rosalba Giugni, Presidente Marevivo.

“La nostra fondazione sostiene con forza questa campagna insieme al nostro partner storico Marevivo e a Rosalba Giugni, pioniera della conservazione marina la cui dedizione ci ispira da anni. Chi conosce il mare, lo rispetta: per questo sosteniamo l’educazione del mare nelle scuole italiane. Attraverso programmi come Nauticinblu e Delfini Guardiani, nei nostri dieci anni di partnership abbiamo visto oltre 15.000 studenti e le loro famiglie beneficiare dell’educazione ambientale”, ha dichiarato Daniela Picco, direttore esecutivo della MSC Foundation. “Ci auguriamo di vedere l’educazione ambientale nei programmi scolastici di tutta la nazione, mettendo in grado la prossima generazione di proteggere i nostri ambienti marini”.

Sulla Motonave Patrizia presente anche la mostra itinerante di Marevivo “Only One – One Planet, One Ocean, One Health” sulla transizione ecologica, attualmente ospitata dalle navi scuola della Marina Militare Palinuro in Italia e Amerigo Vespucci nel mondo.

“Il Mare a Scuola”, campagna realizzata con il sostegno della Delegazione Marevivo Sicilia, si avvale del patrocinio del Decennio 2021-2030 delle Nazioni Unite delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile e della Fondazione Dohrn.

“Il mare a scuola” arrivata a Livorno la terza tappa della campagna di Marevivo