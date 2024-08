Home

“Il Mare dei Ricordi”, lanterne e palloncini in ricordo degli amori perduti

26 Agosto 2024

Livorno 26 agosto 2024 – “Il Mare dei Ricordi”, lanterne e palloncini in ricordo degli amori perduti

Nelle acque di Antignano, dove il mare accogliere il ricordo di chi non c’è più, si nasconde una leggenda di amore eterno. Secondo la leggenda, Venere, Dea dell’Amore, avrebbe visto una giovane donna piangere per la perdita del suo amato e, per alleviare il suo dolore, incise il nome dell’amato su un sasso, consegnandolo al mare, dove Nettuno, Dio del Mare, lo avrebbe custodito per sempre tra le onde.

Questo luogo carico di emozioni è oggi conosciuto come il Mare dei Ricordi. Qui, tra le pietre incise con i nomi di persone amate, riposano anche i nomi delle vittime del Moby Prince; la tragedia del mare che, nonostante gli anni passati, rimane ancora priva di verità e giustizia.

Domenica sera, presso la scalinata di Antignano, si è tenuto un evento con una doppia finalità: ricordare tutti i nomi posati nel Mare dei Ricordi e raccogliere fondi per il futuro Parco inclusivo di Kyra, un progetto importante per Livorno. Mario Bartoli, ideatore della serata, ha condiviso la storia dietro l’iniziativa: “Tutto è iniziato da Christian, mio figlio. Ha donato l’amore e la vita in nome dell’altruismo. Poi, il 25 agosto 2018, è scomparsa la mia canina Kyra, che mi ha ispirato a creare il Mare dei Ricordi. Questo è il quarto anno che promuovo l’evento, dal 2020, infatti ogni 25 agosto, organizzo questa serata. Una serata per ricordare e raccogliere fondi per il parco giochi in viale di Antignano, il primo parco inclusivo a Livorno”.

Il percorso per realizzare il parco è ancora lungo, nonostante alcune strutture siano già state acquistate. Bartoli ha sottolineato quanto sia importante il contributo di coloro che partecipano all’iniziativa: “Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono presentati stasera e tutti i volontari”.

La serata ha visto la partecipazione di tanti cittadini e ha avuto come cornice musicale il coro “The New Choir” e le esibizioni dei solisti delle Compagnie Riunite Livornesi, tra cui Claudio Porri, Francesca Calvelli Negromante e Alessio Nencioni, che ha anche condotto l’evento. Momento particolarmente emozionante è stato il lancio di lanterne e palloncini luminosi, simbolo di tutti i ricordi custoditi dal mare.

