Home

Eventi

Il Mascagni Festival arriva a Bibbona con “Sabbia Rusticana”

Eventi

6 Agosto 2023

Il Mascagni Festival arriva a Bibbona con “Sabbia Rusticana”

Lunedì 7 agosto in piazza della Vittoria, un’originale versione in costume del capolavoro Cavalleria rusticana

Bibbona (Livorno) 6 agosto 2023 – Il Mascagni Festival arriva a Bibbona con “Sabbia Rusticana”

Un’originale versione “pocket” di Cavalleria rusticana, il capolavoro di Pietro Mascagni dove la sand artist Silvia Emme disegnerà direttamente sulla sabbia, in modo ora statico, ora dinamico, la scenografia dell’opera. E’ quanto promette “Sabbia rusticana”, lo spettacolo che lunedì 7 agosto, alle ore 21.30 animerà piazza Vittoria a Bibbona nell’ambito del Mascagni Festival, la rassegna dedicata alla vita ed all’opera del compositore livornese, giunta alla quarta edizione.

Marco Voleri, il direttore artistico del Festival a cui si deve l’idea di questa performance afferma:

“L’artista recanatese esprime un pensiero che collima con la mission del Mascagni Festival. L’arte è un modo per rappresentare un concetto che poi deve essere alla portata di tutti.

È così che Silvia Emme si avvicina all’arte di maneggiare la sabbia: semplice da reperire, morbida e avvolgente al tatto, che grazie alle sue straordinarie capacità crea atmosfere ed emozioni che si uniscono ed amplificano quelle della rappresentazione.

La modalità di esecuzione dello spettacolo nasce infatti per essere fruibile, innovativa ed accattivante anche per un pubblico giovane e non avvezzo all’opera lirica”.

Lo spettacolo, in prima nazionale, coinvolge i vincitori del II° Concorso lirico internazionale “Voci Mascagnane” ed i solisti della Mascagni Academy della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno:

Chiara Nesti (Santuzza), Vladimir Reutov (Turiddu), Wonjun Jo (Alfio), Giulia Tobaldi (Mamma Lucia), Francesca Maionchi (Lola).

I cinque protagonisti dell’opera, con al pianoforte Massimo Salotti, in costumi tradizionali; eseguiranno integralmente l’opera (non ci saranno le parti corali), con l’attore Alessio Pianigiani chiamato a raccontare in brevi interventi la celebre storia tratta dall’omonima novella del Verga, con cui un giovanissimo Mascagni nel 1890 innovò il mondo del melodramma inaugurando il filone verista nell’opera lirica; la drammaturgia narrativa è di Carmelo Alù.

L’ingresso è libero.

SABBIA RUSTICANA

Da un’idea di Marco Voleri

Sand Artist: Silvia Emme

Solisti del II° Concorso lirico internazionale “Voci Mascagnane” Solisti della Mascagni Academy

Santuzza Chiara Nesti

Turiddu Vladimir Reutov

Alfio Wonjun Jo

Mamma Lucia Giulia Tobaldi

Lola Francesca Maionchi

Voce narrante Alessio Pianigiani Pianoforte Massimo Salotti Drammaturgia Carmelo Alù

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin