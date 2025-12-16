Il Mascagni presenta il “Compendio di Fisioterapia Preventiva Applicata ai Musicisti”, iniziativa del tutto inedita nel panorama dei Conservatori italiani

Home

16 Dicembre 2025

Il Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno presenta ufficialmente il Compendio di Fisioterapia Preventiva Applicata ai Musicisti, realizzato dal dott. Luca Barni e dalle docenti Federica Gennai e Paola Pellegrini.

Il documento rappresenta il risultato finale del progetto di fisioterapia sviluppato nell’ambito di PROBEN, il programma dedicato al benessere psicofisico della comunità studentesca promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Si tratta di un’iniziativa del tutto inedita nel panorama dei Conservatori italiani, che per la prima volta mette a disposizione degli studenti uno strumento pratico, scientificamente strutturato e specificamente pensato per chi pratica quotidianamente la musica come attività professionale.

Un lavoro che, come sottolineato nelle prefazioni delle docenti, nasce dalla consapevolezza che lo studio dello strumento e del canto coinvolge simultaneamente corpo, emozioni, tecnica e cognizione, e che la prevenzione è oggi parte essenziale della formazione del musicista moderno.

«L’opera rappresenta la sintesi di un progetto volto a fornire un vademecum di suggerimenti pratici e protocolli di esercizio specifici», sottolinea la prof.ssa Federica Gennai. Mentre la prof.ssa Paola Pellegrini evidenzia l’importanza di «lavorare sul corpo, che significa agire anche sull’espressione delle emozioni e sul sistema cognitivo, costruendo e consolidando quel collegamento tra mente, cuore e corpo così importante nell’espressione e nell’interpretazione musicale».

Dal canto suo, il fisioterapista che ha preso parte a questo lavoro, dott. Luca Barni, chiarisce che «proprio come nello sport, anche nell’attività musicale l’equilibrio posturale, la funzionalità respiratoria, la coordinazione motoria fine e la gestione della tensione sono elementi determinanti per garantire performance efficienti e prevenire sovraccarichi e microtraumi».

Appare dunque evidente l’importanza di un compendio di fisioterapia preventiva per i musicisti come quello prodotto dal Conservatorio Mascagni.

Un compendio per strumentisti e cantanti

Il documento raccoglie:

– protocolli di riscaldamento, mobilità articolare e stretching;

– esercizi di rinforzo posturale, con particolare attenzione a spalle, rachide cervicale e core;

– schede specifiche dedicate alla mano e alle dita per favorire indipendenza e coordinazione;

– sezioni mirate per i cantanti, comprensive di esercizi per mandibola, lingua, respirazione diaframmatica e tecniche di riabilitazione vocale;

– un approfondimento finale su dieta, idratazione, sonno e gestione energetica, elementi fondamentali per la qualità della performance musicale.

Il compendio include inoltre una panoramica sulle principali patologie legate alla pratica strumentale e vocale, evidenziando l’importanza della prevenzione attraverso routine corrette di studio, posture funzionali ed esercizi mirati.

Un progetto che guarda al futuro

Il Conservatorio ha riscontrato una partecipazione entusiasta da parte degli studenti e intende rendere questo materiale uno strumento stabile della propria offerta formativa. Per questo motivo, il compendio sarà distribuito a tutti gli iscritti e reso disponibile anche in formato digitale sul sito istituzionale (www.consli.it).

Il Direttore Federico Rovini sottolinea come la realizzazione di questo manuale rappresenti «un primo passo verso la costruzione di una rete di buone pratiche a livello regionale e nazionale», evidenziando il valore aggiunto che PROBEN ha introdotto nel contesto della formazione musicale livornese, già proiettata verso le future edizioni del progetto.

Una risorsa che incarna la missione di PROBEN

Questo compendio rispecchia infatti pienamente la missione del progetto PROBEN: tutelare il benessere psicofisico degli studenti, promuovere consapevolezza corporea e prevenire i disturbi professionali che possono compromettere nel tempo la qualità della vita e della carriera artistica.

Un passo concreto verso un Conservatorio sempre più attento alla salute, alla sostenibilità e alla professionalizzazione dei propri musicisti.

