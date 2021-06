Home

Cronaca

Il medioevo rivive nel quartiere della Venezia”, con la rievocazione storica della White Company

Cronaca

20 Giugno 2021

Il medioevo rivive nel quartiere della Venezia”, con la rievocazione storica della White Company

Livorno 20 giugno 2021

Il medioevo rivive nel quartiere della Venezia, con la rievocazione storica della White Company

La White Company è una compagnia di rievocazioni storiche composta da ragazzi di Livorno, davvero bravi che ieri, sabato 19 giugno, hanno sfilato per le vie della Venezia e inscenato alcuni avvincenti combattimenti in Piazza del Logo Pio e trasformando per un oretta Livorno in una città medievale.

Oggi i ragazzi della White Company li potete trovare in Fortezza Nuova a Livorno Games Village 2021

Sfida e combattimenti nelle stupende immagini realizzate da Andrea Dani che con i suoi scatti ha immortalato l’essenza della manifestazione

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin