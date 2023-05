Home

28 Maggio 2023

Il Mercatino di Quercianella ritorna in piazza Fattori

Livorno 28 maggio 2023 – Il Mercatino di Quercianella ritorna in piazza Fattori

Con la bella stagione ritorna il Mercatino di Quercianella, in programma quest’anno tutte le domeniche mattina dal 4 giugno al 24 settembre.

In prospettiva di un rilancio della manifestazione, e per garantire maggiore sicurezza, l’Amministrazione comunale ha deciso di riportare il mercato nel centro di Quercianella, in piazza Giovanni Fattori.

Dal 2012, infatti, in via sperimentale il mercato era stato temporaneamente trasferito, per motivi di sicurezza, in via del Littorale, al di là dell’Aurelia, fuori dal centro della frazione, da dove era meno facile intercettare il flusso di visitatori presenti durante il periodo estivo.

Nel corso degli ultimi anni il numero degli operatori commerciali si è notevolmente ridotto a causa delle cessazioni e probabilmente anche a causa della nuova collocazione meno appetibile.

Adesso, grazie anche alla redazione di uno specifico Piano della sicurezza per garantire la liberazione delle vie d’esodo e la gestione dell’emergenza, il mercato può ritornare in piazza Fattori, dove sono previste 7 postazioni fisse per la vendita di prodotti extra alimentari.

La ricollocazione del mercato di Quercianella al momento è da considerarsi temporanea, in attesa che il nuovo “Piano e regolamento del Commercio su aree pubbliche” (che prevede piazza Fattori come sede definitiva) venga approvato dal Consiglio Comunale.

“Si tratta – spiega l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – di una decisione presa per provare a riqualificare e rilanciare la manifestazione, se ci saranno problemi siamo pronti a riaggiustare il tiro”.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, tutte le domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 14 e a seguire fino al termine delle operazioni di pulizia, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità, tra le quali:

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in tutta piazza Fattori e nel tratto di via Pietro Nardini compreso tra il civico 14 e piazza Fattori;

il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata (eccetto veicoli diretti alle rimesse interne e veicoli degli invalidi con problemi di deambulazione, che potranno transitare in senso unico alternato a vista) nel tratto di via dei Macchiaioli compreso tra via Arturo Conti e piazza Fattori;

divieto di transito nel tratto di via dei Macchiaioli compreso tra via Diego Martelli e piazza Giovanni Fattori (eccetto residenti, veicoli diretti alle rimesse interne e disabili con problemi di deambulazione) con divieto di sosta per metri 15 in prossimità di piazza Fattori.

