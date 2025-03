Home

Cronaca

Il Mercato Buontalenti si sposta (temporaneamente): primo giorno di apertura nei container di Piazza Cavour

Cronaca

29 Marzo 2025

Il Mercato Buontalenti si sposta (temporaneamente): primo giorno di apertura nei container di Piazza Cavour

Livorno 29 marzo 2025 Il Mercato Buontalenti si sposta (temporaneamente): primo giorno di apertura nei container di Piazza Cavour

Questo sabato 29 marzo segna l’inizio di una nuova fase per le attività di via Buontalenti, che per i prossimi otto mesi opereranno all’interno di container temporanei posizionati in Piazza Cavour. Il trasferimento si è reso necessario per permettere la riqualificazione dell’area, che porterà alla costruzione di nuove baracchine moderne.

Primi negozi aperti, altri in arrivo

Alcune attività hanno già accolto i clienti nella nuova sede, mentre le altre stanno completando il trasloco e avranno tempo fino a mercoledì prossimo per trasferirsi, data in cui il vecchio mercato di via Buontalenti verrà definitivamente chiuso per l’inizio dei lavori.

La soluzione adottata con i container ha permesso di salvaguardare il lavoro di circa 50 famiglie, evitando uno stop prolungato alle attività commerciali.

Gli esercenti: “Qui è tutt’altra storia!”

I primi commercianti che hanno aperto nei container si sono detti soddisfatti della nuova posizione, evidenziando un netto miglioramento rispetto a via Buontalenti, soprattutto per quanto riguarda il flusso di persone durante il pomeriggio.

“In via Buontalenti il pomeriggio non passava nessuno, era deserto. Si lavorava solo la mattina grazie al mercato di Piazza Cavallotti. Ho provato più volte a tenere aperto nel pomeriggio, ma non era economicamente sostenibile. Qui invece è tutt’altra storia: la posizione è di passaggio e ci sono persone tutto il giorno”, commenta un esercente.

L’esperimento del trasferimento temporaneo sembra dunque partire con il piede giusto. Resta da vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi e quale sarà l’impatto della riqualificazione sulla futura ripresa delle attività in via Buontalenti.