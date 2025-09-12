Home

12 Settembre 2025

Livorno, 12 settembre 2025 “Il Mercato Centrale in 3 clic”. Mostra fotografica dedicata a Margherita Zoltowska

Sarà inaugurata sabato 13 settembre alle 11.00 al Mercato Centrale “delle Vettovaglie” la mostra fotografica “Il Mercato Centrale in 3 clic”, un progetto collettivo frutto di un percorso realizzato da Matteo Oltrabella e dai suoi allievi.

Il bellissimo mercato con la sua architettura liberty e la sua vitalità quotidiana è uno dei luoghi ideali per la pratica fotografica. Non ha fatto eccezione l’esperienza vissuta nel 2022 con Matteo Oltrabella durante la quale un gruppo di allievi (Bertolini Laura, De Pascalis Fabio, Legrottaglie Gennaro, Mibelli Ilaria, Morelli Alessandra, Nasca Salvatore, Padovan Riccardo, Parlati Valerio, Romani Carolina, Zoltowska Margherita) hanno avuto l’opportunità di immortalare l’anima vibrante di questo spazio.

Alla fine del corso è emerso spontaneamente il desiderio di dare visibilità alle immagini scattate, frutto anche della passione e dell’impegno di tutti i partecipanti, non solo per rendere omaggio al nostro Mercato ma anche per ricordare Margherita Zoltowska, amica e compagna di luce durante il corso, prematuramente scomparsa nel 2023 a soli 25 anni.

La mostra, che ha il patrocinio del Comune di Livorno, sarà visibile fino al 30 novembre 2025.