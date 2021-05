Home

30 Maggio 2021

Il Mercato Centrale ricorda Galeno e si stringe alla famiglia

Livorno 30 maggio 2021

Il Mercato Centrale delle Vettovaglie ricorda Galeno Arbulla scomparso ieri a causa di un malore all’età di 61 anni e si stringe alla famiglia

“Galeno Arbulla per noi non era un ex collega perché, anche se in pensione, era sempre al Mercato Centrale delle Vettovaglie.

Anche stamani.

Purtroppo dobbiamo dare la tragica notizia della sua scomparsa.

Ciao Amico nostro, alla tua foto abbiamo associato quella del tuo fedele amico.

Di più non siamo capaci di dire.

Condoglianze alla famiglia da noi del mercato”

