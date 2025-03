Home

25 Marzo 2025

Il mezzofondista Riadh Chninnini approda in amaranto

Livorno 25 marzo 2025 Il mezzofondista Riadh Chninnini approda in amaranto

Non si sono ancora spente le luci della ribalta sulla splendida medaglia d’oro ai Campionati del mondo di Nanchino di Andy Diaz ed ecco che la Atletica Libertas Unicusano colpisce nuovamente con l’arrivo in casa amaranto del mezzofondista tunisino Riadh Chninnini, un atleta che negli ultimi anni si è distinto in Europa sia sui m. 800 che nei m. 1500. Un palmares di tutto rispetto fin da giovane con il 5^ posto ai Campionati del mondo under 20 sia nel 2022 ai Giochi del Mediterraneo dove è riuscito a conquistare un 5^ posto sui m. 800 e un 6^ posto nei m.1500.

Per lui che vanta nei m. 800 il tempo di 1’45”46 e nei m.1500 3’41”20 risultato ottenuto nel maggio del 2022 con la vittoria al Meeting di Lucca, un arrivo di qualità.