Astri e Contrasti

5 Dicembre 2021

Il miglior regalo di Natale per i segni di fuoco

Si parla anche di Luna Nuova e del segno del Sagittario

In questa prima domenica di dicembre con il Natale ormai alle porte parlerò di Luna nuova, del segno del Sagittario e del regalo migliore per i segni di fuoco.

Partiamo dalla Luna nuova.

E’ l’inizio di un ciclo, parola dalle donne ben conosciuta, che dura 29 giorni e mezzo e che al 15° giorno si manifesta con la Luna piena.

Nelle tre notti di Luna nuova l’astro d’argento è invisibile nel cielo ma questo non è un segno negativo. Significa che il Sole e la Luna sono congiunti nello stesso segno e l’unione fra il femminile e il maschile è molto importante per la crescita interiore ed esteriore.

Come il contadino semina e pota la vite per Luna nuova, noi dobbiamo seminare nuovi progetti e potare ciò che ci fa stare male. C’è qualcosa che sta nascendo, qualcosa di nuovo e sta a noi renderlo bello e unico per la nostra vita.

Quasi tutti i calendari riportano il giorno di Luna nuova per cui, la prossima volta fateci caso e pensate a quello che va e non va nella vostra vita e agite di conseguenza. Le cose non accadranno subito.

Aspettate 15 giorni e vedrete che, nelle notti di Luna piena, le cose accadranno. Magia?

No, è semplicemente il ritornare nel cerchio della vita, con il suo tempo che gira in cerchio invece di andare dritto all’infinito. I cicli della Luna, i cicli delle stagioni sono il ritmo concreto della vita, quello della saggezza delle nostre nonne.

Provate! Al massimo non succede nulla.

Il Sagittario è un segno di fuoco e mobile, governato da Giove.

Amante dei viaggi e delle culture lontane, il nono segno dello Zodiaco ama vivere all’aperto, fare sport e stare con gli amici. Pieno di fede e di entusiasmo riesce a dare coraggio alle persone più depresse e, come tutti i segni di fuoco, si fa vedere per quello che è, senza finzioni e stratagemmi.

Quando Giove è sfavorevole il Sagittario può essere eccessivamente ingenuo e sprovveduto, la generosità diventa sperpero e l’avventura extraconiugale quasi una necessità.

Cosa regalare a un Sagittario per Natale? Un viaggio naturalmente!

Non importa quanto lontano e costoso ma quanto imprevisto e sorprendente.

Cosa regalare agli altri segni di fuoco?

L’Ariete ama le sorprese e la spontaneità e non ama le feste comandate. Fategli un regalo il 27 o in qualsiasi giorno dell’anno, e sarà felice come un bambino.

Fate in modo che il pacchetto sia rosso e vistoso… quello che c’è dentro è meno importante.

Il Leone è teatrale e molto tradizionale. Il regalo di Natale è un appuntamento solenne, ma cosa regalare?

Oro naturalmente, ma anche un bel biglietto per il teatro, magari in prima fila.

Ricordate: meglio un solo regalo in tutto l’anno, ma come si deve, che tanti oggetti piccoli e insignificanti. Prendere o lasciare. Il Leone è fatto così!

Le donne dei segni di fuoco amano le gemme preziose. Ma quali?

L’Ariete ama il rosso, per cui il rubino è la pietra zodiacale.

Il Leone ama il colore dorato per cui l’ambra è la gemma adatta.

Il Sagittario ama il cielo stellato per cui il lapislazzuli e la turchese azzurra sono le pietre giuste.

Attenzione però: l’energia delle pietre non è inesauribile. L’ambra va spesso ricaricata al sole mentre turchese e lapislazzuli hanno bisogno di acqua perché porose e tendenti alla disidratazione; caricatele ogni mese alla luce della Luna piena in una bacinella d’acqua. Il rubino è la pietra di Marte per cui la ricarica nel vino rosso è assai indicata.

Prossimo appuntamento domenica 12 dicembre. Parleremo di cosa regalare ai segni di terra e d’acqua e di tante altre cose interessanti.

La rubrica Astri e Contrasti è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

