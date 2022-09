Home

3 Settembre 2022

Il Ministro Giorgetti in visita a Rosignano Solvay

Rosignano Solvay (Livorno) 3 settembre 2022

Il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti è venuto a visitare il parco industriale della Solvay, nell’ambito di una visita alle eccellenze aziendali del nostro territorio.

Oltre ai dirigenti della Solvay e delle aziende del parco industriale e all’onorevole Manfredi Potenti, ad accogliere il Ministro era presente anche il Sindaco di Rosignano, Daniele Donati, per salutarlo e ringraziarlo per l’attenzione rivolta alle attività del territorio.

Il Ministro dello Sviluppo Economico, accompagnato da Manfredi Potenti, deputato toscano nonché candidato del centrodestra all’uninominale del Senato Pisa-Livorno, ha fatto visita alle sedi di alcune aziende di Rosignano Solvay, trattenendosi a colloquio dapprima con una delegazione delle aziende operanti del parco industriale Solvay.

Qui si è potuto sviluppare un confronto sulle criticità energetiche dell’industria ed i possibili strumenti per bloccare le conseguenze inflazionistiche sui consumatori finali.

La visita è proseguita presso la Private Engineering Company Italia Srl in loc. Le Morelline, una delle aziende di eccellenza nazionale nel settore progettazioni di sistemi dall’aerospazio alla difesa.

“La presenza del Ministro Giorgetti è la testimonianza della vicinanza della Lega al tessuto produttivo di questo territorio”, ha dichiarato Potenti. La tappa livornese si è conclusa con la partecipazione di Giorgetti all’inaugurazione della mostra “Pittura fresca. Arte italiana tra realtà ed astrazione” nella suggestiva location della Cantina Michele Satta di Castagneto Carducci. “Siamo grati al Ministro per la sua presenza in provincia di Livorno e gli siamo riconoscenti per essersi dimostrato un attento interlocutore delle imprese della zona”, ha concluso Potenti.

