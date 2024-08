Home

21 Agosto 2024

Il mistero del cavo grigio tra Stagno e Livorno: trappola per i pedoni (Foto e video)

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 21 agosto 2024 – Il mistero del cavo grigio tra Stagno e Livorno: trappola per i pedoni (Foto e video)

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione con relativo video e foto di un misterioso e pericoloso cavo grigio inviata da un lettore di Stagno

A Stagno, frazione del Comune di Collesalvetti, in provincia di Livorno, è stato segnalato; un misterioso cavo grigio che corre lungo la via Aurelia per circa un chilometro, attirando l’attenzione e preoccupazione dei residenti. La sua origine e la destinazione rimangono sconosciute, tanto che è soprannominato “il cavo del mistero”. La segnalazione è stata fatta da un lettore, che ha fornito foto e video che documentano la situazione.

Il cavo, che sembra essere di natura elettrica, appare tra le piante che costeggiano la via Aurelia, poco prima della fermata dell’autobus in prossimità dell’Ugione, provenendo da Pisa. La sua presenza è particolarmente allarmante perché, dopo aver corso alto dietro la pensilina della fermata, cade a terra, attraversando il percorso pedonale. Qui si trasforma in una vera e propria trappola, in particolare di fronte a una scalinata per pedoni.

Le immagini mostrano chiaramente il cavo che si snoda lungo il terreno per diversi metri, rendendo pericoloso il passaggio dei pedoni. La presenza del cavo a terra rappresenta un rischio concreto, soprattutto al buio, dove potrebbe facilmente far inciampare i passanti. La situazione è ancora più critica di fronte alla scalinata: inciampare qui potrebbe causare cadute gravi, con il rischio di rotolare giù per i gradini.

Un residente ha descritto il pericolo in modo colorito; “Ci inciampi, ci vai di musata perché è alto così,” sottolineando la pericolosità del cavo che non solo ostacola il passaggio, ma si solleva anche pericolosamente poco dopo la scalinata.

Oltrepassata la scalinata, il cavo risale lungo le siepi, è ancorato a un albero e poi attraversa il piazzale destinato alla sosta dei camion diretti alla Raffineria Eni. Qui è legato al palo di un grande lampione che illumina il piazzale di notte. Da lì, il cavo continua il suo percorso fino al ponte sull’Ugione, dove si appoggia su un cartello stradale che segnala la fine della frazione di Stagno e l’inizio del Comune di Livorno. Prosegue poi tra gli alberi e i lampioni stradali per poi correre lungo il guardrail, sempre avvolto da mistero e preoccupazione.

