Il Mondo a Tavola: Un Viaggio Multiculturale in Piazza Garibaldi

13 Maggio 2024

Livorno 13 maggio 2024

La diversità ha preso vita in una sinfonia di sapori, colori e tradizioni durante la terza edizione del pranzo multietnico “Il Mondo a Tavola” tenutosi nella vivace cornice di Piazza Garibaldi. Organizzato dall’associazione Comitato Pontino San Marco ETS in collaborazione con l’associazione La 12esima Sedia e con il sostegno del Comune di Livorno, l’evento ha brillato come un’ode alla multiculturalità e alla condivisione.

Un’Iniziativa Inclusiva e Accogliente

Aperto a tutti i residenti, l’invito al pranzo multietnico ha riversato un’ondata di partecipazione che ha reso la piazza un vero crocevia di culture. Oltre alle quindici comunità straniere rappresentate, i tavoli sparsi per la piazza, gentilmente forniti dall’Amministrazione comunale, hanno offerto spazio per accogliere tutti coloro che volevano condividere questo momento di convivialità.

Una Tavolata di Diversità

I tavoli, imbanditi con materiale biodegradabile, hanno ospitato una vasta varietà di pietanze provenienti da tutto il mondo. Ogni comunità ha allestito il proprio buffet, offrendo ai presenti un viaggio gastronomico attraverso le tradizioni culinarie dei rispettivi paesi di origine. Dalle spezie del Medio Oriente ai sapori tropicali dell’Africa, dai piatti piccanti dell’Asia alle prelibatezze mediterranee, ogni boccone raccontava una storia di lontani territori e antiche ricette tramandate di generazione in generazione.

Oltre al cibo, l’atmosfera della piazza era permeata dall’esposizione di oggetti di artigianato tradizionale, autentici tesori provenienti da terre remote, pronti ad essere scoperti e portati a casa come ricordi di questo affascinante viaggio multiculturale. I partecipanti, vestiti con abiti tradizionali quando possibile, hanno aggiunto un tocco di autenticità e colore alla festa, mentre illustravano con orgoglio le proprie pietanze e gli oggetti esposti.

Ma più che un semplice banchetto, “Il Mondo a Tavola” è stato un ponte tra mondi, un’occasione per incontrare e dialogare con persone provenienti da culture diverse, per scoprire le similitudini che ci uniscono e apprezzare le differenze che ci arricchiscono. Ogni piatto, ogni storia condivisa ha contribuito a tessere un legame di comprensione reciproca e rispetto.

Dopo il pranzo, sul palco si è esibito il coro “Voci Bianche dal Mondo”, diretto dal maestro Cristiano Grasso, un’armoniosa rappresentazione della diversità musicale presente nel tessuto della nostra città. Mentre le note fluttuavano nell’aria, su un grande monitor sono state proiettate immagini e informazioni per approfondire la conoscenza delle comunità e dei paesi di provenienza, offrendo uno sguardo più intimo sulle radici e le tradizioni di ciascuna cultura rappresentata.

“Il Mondo a Tavola” non è solo un evento culinario, ma parte di un più ampio impegno della comunità nel contrastare fenomeni di degrado e disagio sociali. Inquadrandosi nell’ambito del Patto di Collaborazione firmato dal Comune di Livorno con l’associazione Comitato Pontino San Marco, l’iniziativa mira a promuovere l’interazione e la solidarietà tra i cittadini, creando un tessuto sociale più coeso e resiliente.

Nel cuore di Livorno, sotto il cielo azzurro di una domenica mattina, “Il Mondo a Tavola” ha offerto un’esperienza unica di incontro e scoperta, trasformando una semplice piazza in un crocevia di culture e storie da condividere. In un momento in cui il mondo sembra diviso da muri invisibili, eventi come questo ci ricordano che la diversità è la nostra più grande ricchezza e che solo attraverso il dialogo e la comprensione reciproca possiamo sperare di costruire un futuro migliore per tutti

