“Il mondo che si muove”, al via il festival che parla di ambiente tramite l’arte. Il programma

10 Settembre 2023

Livorno 10 settembre 2023 – “Il mondo che si muove”, al via il festival che parla di ambiente tramite l’arte

La rassegna dal 14 al 27 settembre ospitata in vari contenitori della città

Da giovedì 14 a mercoledì 27 settembre, con una appendice domenica 1° ottobre, Livorno ospiterà la prima edizione del festival “Il mondo che si muove”.

Organizzata dall’Associazione Teatrale i Leggendari, fondata nel dicembre 2019 da un gruppo di attori, registi e scrittori che da oltre vent’anni lavorano nel mondo del teatro, la rassegna si occuperà dei temi inerenti all’ambiente, alla sostenibilità e alla mobilità e lo farà attraverso la voce dell’Arte in tutte le sue manifestazioni (musica, teatro, cinema, letteratura, fotografia e altre discipline artistiche).

Temi principali di questa prima edizione, che si presenta come una manifestazione diffusa sul territorio, saranno l’economia circolare e il cambiamento climatico.

“L’obiettivo principale – affermano gli organizzatori – è creare un nuovo modo di fare sensibilizzazione ambientale tramite l’arte, risvegliare e usare i canali di comunicazione emotivi che tutte le persone posseggono per ottenere una sensibilizzazione sulle tematiche ambientali che la divulgazione scientifica pura o le manifestazioni per strada non riuscirebbero a stimolare in tutti”.

Tra gli appuntamenti spicca il concerto di Luca Bassanese e la Piccola Orchestra Popolare in programma sabato 16 settembre in Fortezza Vecchia: un concerto dove il pubblico si ritrova catapultato dentro ad un incredibile circo, fatto di allegria, canzoni, poesia, voglia di ballare e bolle di sapone.

Tutti gli eventi sono gratuiti, tranne la cena sostenibile che sarà a pagamento.

Di seguito il programma

giovedì 14 settembre ore 18:30 – Ex-Cinema Aurora

Livorno fra 100 anni

Chiacchierata aperta con Giancarlo Cesarello

Ambasciatore di Livorno nel mondo ed esperto di tematiche ambientali legate al cambiamento climatico

14 settembre ore 21:00 – Ex-Cinema Aurora

Cena Sostenibile

Una cena interattiva dove il pubblico/commensali saranno invitati a indovinare il menu della serata. Sono disponibili tre premi: un ingresso al backstage del concerto del 16, e due libri

Realizzato in collaborazione con Semi di Scienza

Per prenotazioni: 338.3764627

venerdì 15 settembre ore 18:30 – Chioschino di Villa Fabbricotti

Giardini Terapeutici

Andrea Mati racconta le sue esperienze terapeutiche e artistiche avute con ragazzi problematici e persone affette da disturbi neurodegenerativi

sabato 16 settembre ore 21:00 – Fortezza Vecchia

Presentazione del Festival e incontro con le Autorità

16 settembre ore 21:30 – Fortezza Vecchia

Luca Bassanese e la Piccola Orchestra Popolare

I valori dell’ambiente, della giustizia sociale e dell’educazione sentimentale in concerto

Durante il concerto verrà presentata una riscrittura della canzone “C’è un mondo che si muove” ispiratrice del titolo del festival

da domenica 17 a martedì 20 settembre dalle ore 17:00 alle 21:00 -Circolo Galliano Masini

Risvegli – Awakenings

Mostra fotografica di Barbara Agostini

domenica 17 ore 18:00 – Circolo Galliano Masini

L’uomo che piantava gli alberi

Reading a cura di Claudio Monteleone

lunedì 18 settembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00 – Circolo Galliano Masini

martedì 19 settembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00 – Circolo Galliano Masini

Vivere il futuro – La voce che si muove

Laboratorio aperto dei corsi di formazione autunnali Mille minuti per me

con Claudio Monteleone

da mercoledì 20 settembre a mercoledì 27 settembre con orario 18:00-21:00 – ExTRa Factory

Cornici in cerca di autore

Call 4 Artist sul riuso di cornici realizzate in legno antico recuperato da antiche abitazioni

organizzato da ExTRa Factroy

giovedì 21 settembre ore 18:00 – Bottini dell’Olio

Fango Secco + intervista streaming a LudoTerror

Spettacolo teatrale di Ephraim Pepe con Claudio Monteleone

a seguito dello spettacolo incontro con i pescatori volontari di LudoTerror (Friuli-Venezia Giulia) che raccontano la loro esperienza di salvataggio pesci sull’Isonzo del 2022

Sabato 23 settembre ore 21:00 – OndaLab

Sei costumi in cerca di attore

Spettacolo-mostra del Piccolo Teatro Città di Livorno e di Onda Lab sul riuso dei costumi in teatro. Con i costumi storici del Piccolo Teatro Città di Livorno

Domenica 24 settembre ore 21:00 – Grattacielo

Presentazione con Fabrizio Sbrana della mostra “+2° un’accelerazione pericolosa” che inaugura il 29 settembre a Cecina, a seguire proiezione di Siccità (2022) regia di Paolo Virzì

Mercoledì 27 settembre ore 18:30 – Ex-Cinema Aurora

Lu::Ce Edizioni

Presentazione del libro “Picco per capre” sul tema della sostenibilità ambientale

domenica 1° ottobre ore 17:00 – Circolo Galliano Masini

La forza della Natura nell’opera

Conferenza a cura di Fulvio Venturi

Inoltre, è stato creato un gemellaggio con la mostra di Fabrizio Sbrana “+2° un’accelerazione pericolosa” che sarà esposta al Centro Espositivo Comunale di Cecina che ospiterà una replica di Fango Secco per le scuole durante il periodo della mostra

