Home

Eventi

Il mondo delle Tartarughe, a Rosignano un laboratorio per bambini

Eventi

16 Maggio 2024

Il mondo delle Tartarughe, a Rosignano un laboratorio per bambini

Rosignano (Livorno9 16 maggio 2024 – Il mondo delle Tartarughe, a Rosignano un laboratorio per bambini

Tutto è pronto per il terzo appuntamento con i Pomeriggi del Cea, gli incontri gratuiti a tema scientifico-ambientale e laboratori creativi rivolti ai bambini e alle bambine con età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Questa volta si partirà per un giro intorno al mondo alla scoperta della vita segreta delle tartarughe.

L’appuntamento è per martedì 21 maggio alle ore 17:00 presso il Centro Culturale Le Creste in via della Costituzione, Rosignano Solvay(LI).

Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione inviando una email all’indirizzo a cea@comune.rosignano.livorno.i t con nome, cognome, numero di telefono ed età della bambina o del bambino.