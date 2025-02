Home

22 Febbraio 2025

Livorno 22 febbraio 2025 Il mondo di Harry Potter in Fortezza Vecchia col Wizards Day

Wizards Day: un viaggio nella magia alla Fortezza Vecchia di Livorno

Livorno si prepara ad accogliere una giornata straordinaria all’insegna della magia e dell’incanto: il Wizards Day dedicato al mondo di Harry Potter. L’evento, in programma giovedì 24 aprile 2025 dalle 14:00 alle 20:00, trasformerà la suggestiva Fortezza Vecchia in un luogo di meraviglia e mistero, dove appassionati di stregoneria, maghi in erba e curiosi potranno immergersi in un’atmosfera unica.

Un’esperienza magica per tutti

Il Wizards Day è un appuntamento imperdibile per chiunque voglia vivere una giornata da vero mago. Il programma prevede spettacoli di magia e illusionismo con artisti di grande talento, pronti a incantare il pubblico con giochi di prestigio e illusioni mozzafiato. Non mancheranno laboratori interattivi, in cui sarà possibile apprendere l’arte della preparazione di pozioni e scoprire i segreti di incantesimi affascinanti.

Per gli spiriti più competitivi, sarà possibile cimentarsi in duelli magici amichevoli, sfidando amici e appassionati in prove di abilità e astuzia. Un’occasione perfetta per testare le proprie doti magiche e sentirsi parte di un universo incantato.

Un evento aperto a tutti

Che tu sia un mago esperto o un semplice curioso, il Wizards Day promette di regalare emozioni e divertimento per tutte le età. L’evento è pensato per coinvolgere grandi e piccoli, con attività adatte a ogni livello di esperienza. Non importa se sei un mago navigato o un babbano in cerca di avventure: l’importante è lasciarsi trasportare dalla magia e dalla fantasia.

Dove e quando

L’evento si terrà nella splendida Fortezza Vecchia, un luogo ricco di storia che per un giorno diventerà la sede di incantesimi e misteri. L’appuntamento è per giovedì 24 aprile 2025, dalle 14:00 alle 20:00, presso Piazzale dei Marmi, 57126 Livorno.

Non perdere questa occasione unica di vivere una giornata magica e indimenticabile. Segna la data sul calendario e preparati a un’esperienza da sogno al Wizards Day!

