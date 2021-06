Home

Il Mondo non è tutto Uguale – La scuola incontra le migrazioni, domani la presentazione dei lavori di 7 classi

19 Giugno 2021

Livorno 19 giugno 2021

Domenica 20 giugno alle ore 21:00 presso il locale THISINTEGRA nel quartiere Venezia, Via Ganucci 3 (LI) si svolgerà un incontro un incontro dal titolo:

Il Mondo non è tutto Uguale – La scuola incontra le migrazioni

Durante l’anno scolastico 2020/2021, 7 classi degli Istituti Niccolini-Palli, Vespucci e Cecioni hanno partecipato al progetto MIGRAZIONI E DIRITTI

Il progetto è ideato e condotto dal Gruppo SULLA STESSA BARCA in collaborazione con ISTORECO, al termine del quale gli/le studenti hanno prodotto delle rielaborazioni multimediali, in cui hanno

sviluppato alcuni dei temi incontrati durante lo svolgimento del progetto stesso.

I lavori sono la testimonianza non solo del grande interesse suscitato da quella tematica, ma anche della capacità dei ragazzi e delle ragazze di cogliere la complessità del fenomeno “Migrazioni”e della loro consapevolezza di quanto questo riguardi tutti e tutte.

Hanno lavorato, insieme alle loro docenti, con passione e competenza: l’incontro di domenica 20 giugno, in cui saranno presentati alcuni di questi elaborati, è un’ occasione importante per conoscere l’impegno di tanti e tante del mondo della scuola, pur in periodi difficili e per confrontarsi con un tema di grande attualità, anche se spesso oscurato o trattato con superficialità e pregiudizi

Chi volesse partecipare anche all’Apericena che si svolgerà presso il locale Thisintegra dalle19:30 in poi, potrà prenotarsi al numero 375 5982352.

