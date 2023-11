Home

Cronaca

“Il mondo precario dei tirocini applicato ai giovani”, martedì il dibattito organizzato dai Giovani Democratici

Cronaca

26 Novembre 2023

“Il mondo precario dei tirocini applicato ai giovani”, martedì il dibattito organizzato dai Giovani Democratici

Livorno 26 novembre 2023 – “Il mondo precario dei tirocini applicato ai giovani”. Martedì il dibattito organizzato dai Giovani Democratici

Martedì 28 novembre alle ore 18:00 presso il circolo Arci Norfini, via di Salviano 51, si terrà un’iniziativa promossa dai Giovani Democratici Livorno che vedrà protagonisti rappresentanti del Comune, del Partito Democratico, dei GD Toscana e del NIDIL CGIL.

Questa verterà sul tema del lavoro, concentrandosi in particolare sui tirocini extracurriculari con l’esposizione di

una proposta di riforma regionale dei GD Toscana.

Verrà presentata anche la mozione depositata dai GD Livorno, che vuole riportare la filosofia della proposta regionale ai tirocini extracurriculari comunali.

“Il tirocinio dovrebbe essere un anello di congiunzione tra il mondo scolastico-universitario e quello del lavoro, con il fine ultimo di avviare la persona all’orientamento professionale.

Attraverso un periodo retribuito di formazione e orientamento, lo stagista dovrebbe raggiungere l’autonomia e poi essere assunto definitivamente dall’azienda. Lo dichiarano Matteo Anglano e Bernardo Taddei del GD Livorno

e proseguono:

“Troppo spesso però non è così. Infatti i tirocini hanno una durata relativamente lunga e un rimborso molto basso, a cui si aggiunge la mancanza di diritti sul luogo di lavoro.

Di norma soltanto poco più del 50% dei tirocini viene convertito in rapporto di lavoro, che sia un contratto di apprendistato o a tempo determinato.

Per il restante delle volte invece il tirocinio viene prolungato oppure ne viene attivato uno nuovo in una struttura differente.

Il tirocinante si ritrova così a lavorare precariamente per lunghi periodi di tempo. A ciò si aggiunge l’utilizzo, da parte di alcuni datori di lavoro, del tirocinante come sostituzione del personale, evitando di rafforzare

l’organico fisso.

Questo non porta né a formare né a far crescere il tirocinante, che si trova a essere sfruttato come manodopera a basso costo.

Questi elementi non permettono di pianificare un futuro per noi giovani generazioni, visto che i diritti dei tirocinanti sono principalmente a discrezione della bontà del datore di lavoro invece di essere fissati dalla legge.

Come Giovani Democratici Livorno abbiamo l’obiettivo di rimediare il più possibile a queste storture nei campi in cui abbiamo delle competenze.

L’iniziativa del 6 novembre punta ad allargare la discussione in atto su questo tema e a rilanciare la proposta sui tirocini regionali, che ci vede protagonisti assieme ad altre organizzazioni ed istituzioni, e che punta ad un

miglioramento sostanziale delle condizioni dei tirocinanti.

Il 6 novembre dunque invitiamo tutti gli interessati e le interessate a partecipare alla discussione. Grazie al vostro contributo possiamo comunque fare una grande differenza”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin