30 Dicembre 2022

Il Monte dei Paschi di Siena gestirà il servizio di tesoreria comunale

Livorno, 30 dicembre 2022 – Dal 1° gennaio il Servizio di Tesoreria del Comune di Livorno sarà gestito dal Banco BPM, che prende il posto dell’attuale tesoriere, il Monte dei Paschi di Siena.

L’avvicendamento avviene a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica, in base alla normativa vigente.

Cittadini ed imprese che a partire dal 1° gennaio devono effettuare versamenti sono invitati a verificare la correttezza delle modalità di pagamento.

Si tratta comunque di forme di pagamento residuali riservate a categorie determinate, in quanto in generale, in base alla normativa Agid, per i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità PagoPA.

L’Amministrazione comunale ringrazia il Monte dei Paschi di Siena Spa per l’attività svolta e la collaborazione prestata, confidando in una altrettanto proficua collaborazione con il nuovo tesoriere, nell’ottica di un sempre più efficiente servizio rivolto a cittadini ed imprese.

Il servizio di tesoreria opera in circolarità, ciò significa che cittadini ed imprese possono rivolgersi indifferentemente alle agenzie che hanno sede nel territorio comunale, di seguito elencate:

sede di Livorno (2700) piazza Grande 21 – 57123 Livorno;

agenzia 1 (2701) via Provinciale Pisana 28/34 – 57121 Livorno;

agenzia 2 (2702) via S. Andrea 1/7 – 57122 Livorno;

agenzia 3 (2703) via Marradi 49 – 57125 Livorno;

agenzia 4 (2704) viale aAfieri 91/93 – 57124 Livorno;

agenzia 5 (2705) via del Mare 103 – 57128 Livorno;

agenzia 6 (2706) via dei Bagni 49 – 57128 Livorno.

