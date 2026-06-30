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Cronaca

Il murale di piazza Garibaldi torna a splendere, il Comune lo lava

Cronaca

30 Giugno 2026

Il murale di piazza Garibaldi torna a splendere, il Comune lo lava

Livorno 30 giugno 2026 Il murale di piazza Garibaldi torna a splendere, il Comune lo lava

Piazza Garibaldi: riaffiorato il colore dell’opera di floor painting grazie al lavaggio con acqua

Stamattina test tecnici e comunicazione del sindaco Luca Salvetti e dell’assessora Giovanna Cepparello

Il sindaco Luca Salvetti e l’assessora alla Mobilità e Decoro Urbano Giovanna Cepparello, nella Sala Giunta a Palazzo Comunale hanno ricevuto la stampa locale per chiarimenti in seguito alle polemiche relative alla pavimentazione di piazza Garibaldi.

Il sindaco Luca Salvetti ha specificato che “Gli interventi in piazza Garibaldi fanno parte di un progetto di riqualificazione urbana e urbanistica volto a migliorare la sicurezza e la vivibilità della zona. Infatti l’area è stata chiusa al traffico di auto e scooter per contrastare il degrado e lo spaccio.

L’opera di floor painting, sebbene inizialmente sembrasse degradata a causa della resina dei tigli e del caldo, dai test tecnici è stato confermato che è perfettamente lavabile con macchinari specifici e acqua. Già stamattina Aamps ha effettuato una prima prova di pulizia ed il colore è riaffiorato nitido.

Intanto prosegue la rimozione delle baracchine, alcune delle quali sono già state rimosse e la demolizione delle rimanenti inizierà a breve, a seguito della manovra di bilancio.

Nel frattempo la piazza è stata dotata del maggior numero possibile di telecamere di sorveglianza su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, e l’intero impianto di illuminazione è stato rinnovato per aumentare la visibilità notturna.

Gli interventi mirano a supportare il lavoro delle forze dell’ordine nel contrasto alle attività illecite, come lo spaccio”.

L’assessora Cepparello ha aggiunto che è stata stabilita una pulizia periodica della piazza che sarà effettuata da Aamps. Saranno utilizzate macchine lavapavimenti adatte a togliere la resina dei tigli.

“Le strade circostanti sono state riasfaltate con un investimento di 175.000 euro, costo distinto dall’opera artistica. È prevista la sistemazione dei ‘pietrini’ (pavimentazione) divelti, danneggiati in precedenza dalla sosta selvaggia delle auto sui marciapiedi.

Entro pochi giorni verrà completata la segnaletica definitiva per chiarire le zone di sosta e transito. È inoltre garantito l’accesso ai garage per i residenti e la possibilità di sosta per le persone con disabilità munite di contrassegno.

Saranno creati stalli per il ‘carico e scarico’ merci e zone ‘compra e vai’ per agevolare le attività dei negozianti”.

Al termine dell’incontro il Sindaco ha dichiarato che questi interventi rispondono a precise richieste della Prefettura e di chi gestisce l’ordine pubblico per migliorare la sicurezza del quartiere.