27 Aprile 2025

Il Museo civico “G.Fattori” di Villa Mimbelli si fa bello e chiude temporaneamente

Livorno 27 aprile 2025 Il Museo civico “G.Fattori” di Villa Mimbelli si fa bello e chiude temporaneamente

A partire da lunedì 27 aprile, il Museo civico “G. Fattori” di Villa Mimbelli sarà temporaneamente chiuso per consentire l’avvio di un importante intervento di restauro e riqualificazione.

I lavori interesseranno sia gli apparati decorativi della villa – con particolare attenzione agli affreschi e alla scalinata monumentale – sia l’impiantistica, con un ammodernamento dell’illuminazione espositiva, volto a valorizzare al meglio le opere esposte. Contestualmente, saranno avviate operazioni di studio, pulizia e recupero di alcune opere della collezione, nell’ottica di una maggiore fruibilità e tutela del patrimonio artistico.

La riapertura del museo è prevista per settembre, in occasione di un evento di grande rilievo: il bicentenario della nascita di Giovanni Fattori. Per questa importante celebrazione, il museo tornerà ad accogliere il pubblico con un allestimento rinnovato, in un ambiente ancora più moderno e adeguato agli standard museali contemporanei.

Durante il periodo di chiusura, le esposizioni temporanee presso i Granai di Villa Mimbelli resteranno regolarmente accessibili, così come il Museo Mediceo, che eccezionalmente sarà aperto dal martedì alla domenica fino alla riapertura del Museo Fattori.

Un intervento necessario e strategico, che permetterà alla città di Livorno di celebrare al meglio uno dei suoi più grandi artisti e di restituire alla comunità un museo ancora più accogliente e funzionale.