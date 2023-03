Home

Il Museo del Mediterraneo in finale nel Concorso Art Bonus, ora scatta il voto social

15 Marzo 2023

Livorno 15 marzo 2023

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo chiude al primo posto la fase eliminatoria del concorso Art Bonus 2023, e con un bagaglio di 11.690 voti accede alla finale nella categoria “Beni e luoghi della cultura”.

Una lunga cavalcata, iniziata a gennaio, con migliaia di votanti che hanno apprezzato il Museo e la sua offerta formativa e culturale, sostenendo la struttura di Villa Henderson con grande partecipazione.

A partire dalle ore 12 di oggi, mercoledi 15 marzo, si aprirà il voto sui canali social Facebook e Instagram di Art Bonus dove i sei progetti finalisti si sfideranno a colpi di like.

“Una grande soddisfazione per noi – dichiara la presidente della Provincia Sandra Scarpellini –

perché il Museo è una struttura estremamente vivace, che negli ultimi anni ha ampliato i settori espositivi e il proprio giardino botanico, con l’orto Etnobotanico inaugurato un anno fa.

Un polo di produzione culturale, vero e proprio riferimento per il territorio e per le numerose associazioni che vi svolgono le proprie attività”.

Il Museo del Mediterraneo, unico progetto a livello regionale presente nella nella graduatoria dei sei finalisti di Art Bonus, oltre ad un’offerta scientifica di grande livello, accoglie un calendario di eventi, lungo tutto l’arco dell’anno, estremamente variegato e aperto ad ogni tipo di proposta culturale: dalle conferenze scientifiche ai concerti musicali, con un occhio di riguardo per i bambini, ai quali sono dedicate decine di attività sempre nuove.

“Adesso il concorso si farà ancora più duro – sottolinea il vice presidente Pietro Caruso – e esortiamo tutti i sostenitori a votare ancora per far arrivare il Museo alla vittoria finale. L’obiettivo di iniziative come Art Bonus è quello di far conoscere il patrimonio culturale e scientifico italiano e promuovere erogazioni liberali a sostegno delle strutture. Per questo pensiamo sia importante partecipare al concorso e contribuire a diffondere la conoscenza del nostro complesso museale anche in altri ambiti, al fine di attirare l’attenzione di imprese e cittadini a sostegno delle sue attività”.

I like ottenuti da ciascun progetto sui canali social di Facebook e Instagram di Art Bonus saranno sommati ai voti precedentemente ricevuti sulla piattaforma del concorso. Il totale dei voti determinerà l’ordine finale nella classifica della categoria “Beni e luoghi della cultura” e il vincitore sarà premiato a Roma il 15 aprile, insieme al vincitore della categoria “Spettacolo”.

