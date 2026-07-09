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Il Museo Fattori rinasce: oggi l’inaugurazione del nuovo percorso espositivo

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9 Luglio 2026

Il Museo Fattori rinasce: oggi l’inaugurazione del nuovo percorso espositivo

Livorno 9 luglio 2026 Il Museo Fattori rinasce: oggi l’inaugurazione del nuovo percorso espositivo

Si inaugura oggi, giovedì 9 luglio alle ore 18 alla presenza del Sindaco e delle autorità cittadine il Museo civico “G.Fattori” di Livorno a Villa Mimbelli, dopo un completo restyling e la revisione del percorso espositivo a cura del direttore scientifico Vincenzo Farinella, ordinario di Storia dell’Arte all’Università di Pisa.

Nella storica sede di Villa Mimbelli, splendida dimora ottocentesca immersa nel verde, sarà possibile compiere un rinnovato viaggio nell’arte di Livorno e della Toscana, dalla metà dell’Ottocento agli anni Quaranta del Novecento con nuclei importanti di artisti livornesi (Giovanni Fattori, Vittorio Corcos, Plinio Nomellini) e toscani (Silvestro Lega, Telemaco Signorini, Giovanni Boldini).

Tra le novità della già ricca collezione, una nuova opera di Giovanni Fattori entrata in collezione e una sala dedicata a Leonetto Cappiello, il grande artista livornese di fama internazionale, autore di celeberrimi manifesti pubblicitari.

Molte delle opere sono state sottoposte ad un attento restauro.

Il restyling del museo ha puntato su spazi inclusivi e moderni, con nuova illuminazione a LED e una palette cromatica neutra pensata per valorizzare le opere senza entrare in conflitto con le decorazioni originali della villa, l’esempio più affascinate di eclettismo architettonico e decorativo della seconda metà dell’Ottocento conservato a Livorno.

Nella serata inaugurale si esibiranno nelle sale di Villa Mimbelli i danzatori della compagnia di Virgilio Sieni (una produzione del Centro Nazionale di Produzione della Danza Cango).CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA

Ad accompagnare la serata ci sará anche il Conservatorio Mascagni che suonerá il Quintetto per archi in Do maggiore D. 956, Op. Post. 163 di Franz Schubert (1797-1828). L’ensemble è stato preparato dalla Prof.ssa Flaminia Zanelli, ed è composto da: Stella Rizzelli, Violino,Benedetta Rizzelli, Violino, Letizia Chiappucci, Viola, Arion Daçi, Violoncello.Giovanni Agostini, Violoncello.

Il nuovo percorso espositivo

Come illustra il direttore scientifico Vincenzo Farinella, il nuovo progetto di riallestimento del Museo Fattori è partito dall’esigenza di riuscire a creare un percorso espositivo lineare e conseguente, sempre basato, ove possibile, su una serrata scansione cronologica delle opere e degli artisti: un percorso, cioè, che partendo dal piano terreno, potesse snodarsi senza soluzioni di continuità lungo gli ambienti del primo e poi del secondo piano, conducendo idealmente il visitatore in un viaggio diacronico attraverso i decenni che si distendono dalla metà dell’Ottocento agli anni quaranta del Novecento, quando la Seconda guerra mondiale e il crollo del Fascismo causarono una frattura drammatica e nettissima negli svolgimenti delle arti in Italia.