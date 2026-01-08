Home

Il nuovo assessore regionale alle Infrastrutture Filippo Boni in visita a Livorno

8 Gennaio 2026

Livorno 8 gennaio 2025 Il nuovo assessore regionale alle Infrastrutture Filippo Boni in visita a Livorno

Si è svolta nella mattinata di ieri la visita a Livorno del nuovo assessore regionale alle Infrastrutture della Toscana, Filippo Boni, occasione di confronto su alcune delle principali opere strategiche per lo sviluppo della città e del territorio.

Al centro dell’incontro, temi chiave come la Darsena Europa, il sottopasso della stazione ferroviaria con la valorizzazione delle Terme, e il progetto della tramvia veloce Livorno-Pisa-Lucca, infrastrutture considerate fondamentali per migliorare collegamenti, mobilità e competitività dell’area costiera.

La giornata si è aperta con una visita al porto di Livorno, durante la quale l’assessore Boni ha potuto osservare da vicino lo stato delle opere in corso all’interno dello scalo marittimo. Ad accompagnarlo il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Davide Gariglio, e il comandante del porto Giovanni Canu, che hanno illustrato gli interventi già avviati e quelli in fase di progettazione, con particolare attenzione alle ricadute economiche e occupazionali per il territorio.

Successivamente, l’assessore regionale ha incontrato il sindaco di Livorno Luca Salvetti e l’assessora comunale Giovanna Cepparello, insieme alla vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop e al consigliere regionale Alessandro Franchi. Nel corso del confronto sono stati condivisi i percorsi già in atto e le prospettive future legate alle infrastrutture cittadine, alla viabilità e all’integrazione tra porto, città e sistema dei trasporti regionali.

L’incontro ha rappresentato un primo momento di dialogo operativo tra la nuova guida regionale alle infrastrutture e l’amministrazione livornese, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione istituzionale e dare continuità a progetti ritenuti strategici per la crescita sostenibile di Livorno e dell’intera area vasta.