Il nuovo presidente del Lions Club Satellite Livorno Meloria è Federica Benifei

21 Giugno 2021

Livorno 21 giugno 2021

La nuova presidente del Lions Club Satellite Livorno Meloria è Federica Benifei che dichiara:

“Amiche e amici Lions buonasera è un piacere per me essere qui con voi dopo tanto tempo.

Mi sento onorata nel rivestire il ruolo di Presidente del Satellite Livorno Meloria e ringrazio i miei amici e soci per avermi affidato il timone di questa splendida nave.

La pandemia da COVID 19 ha cambiato il mondo in cui viviamo, lavoriamo e serviamo ogni giorno.

Penso che in questo periodo più che mai il territorio livornese abbia bisogno di noi. E noi ci saremo.

Da sanitaria mi sento in dovere di contribuire in qualche modo alla salute delle persone, cercando di costruire, con l’aiuto di tutti un percorso che parte da Diabete, elemento fondamentale della nostra mission, passando da Progetto Martina arrivando alla Fibrosi cistica senza però mai dimenticare momenti fondamentali del nostro servizio come la colletta alimentare.

Sicura del contributo di tutti voi, buona annata Lionistica a tutti noi”.

