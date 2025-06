Home

Il nuovo regno dei “nerd” è in via Fiume, Comic Mania sbarca a Livorno

4 Giugno 2025

Livorno 4 giugno 2025



Livorno si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per appassionati di fumetti, giochi e cultura pop: Comic Mania ha aperto ufficialmente le porte in via Fiume 14-16-18-20, diventando il quarto punto vendita italiano della catena in espansione con sede a Milano, già presente ad Albano, San Marino e Torino.

150 metri quadrati interamente dedicati a giochi, action figures, carte da collezione, gadget e oggettistica legata al mondo dei comics e del gioco da tavolo, per un’offerta che parla il linguaggio dei nerd – e non solo. Il negozio è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20 ma, per il prossimo futuro, promette serate-evento con tornei di Dungeons & Dragons, Warhammer e altri giochi di ruolo, pensati per vivere l’esperienza del gioco in compagnia.

A guidare la sede livornese è Valerio Perugino, in arte Spettro: performer molto seguito sui social, appassionato di Magic, lettore di manga e giocatore competitivo di Pokémon. Con alle spalle anni di lavoro come idraulico, oggi può finalmente dire: “Sono nel mio regno, ho realizzato il mio sogno.”

Il nuovo Comic Mania intercetta un bacino ampio e trasversale di appassionati: dai giovanissimi ai professionisti affermati. “I nostri clienti? Non solo ragazzi: abbiamo anche avvocati e magistrati – racconta Valerio – perché l’universo nerd non ha età, e neppure un’identità univoca. Certi oggetti da collezione, come le action figures più ricercate, sono vere e proprie opere d’arte, spesso non accessibili a tutte le tasche ma molto desiderate”.

L’apertura a Livorno ha già raccolto un’ottima risposta da parte del pubblico. Comic Mania si candida così a diventare non solo un punto vendita, ma anche un luogo di ritrovo per la community nerd e geek cittadina.

Federico Pieragnoli, direttore provinciale di Confcommercio Livorno, saluta con entusiasmo l’arrivo della nuova attività: “Facciamo i migliori auguri a Comic Mania per questa nuova avventura. A Livorno c’è tutto: una comunità variegata, curiosa, appassionata. È una città dove il commercio trova ancora spazio per esprimere creatività, contaminazioni culturali e nuove forme di socialità. Anche realtà come questa, dedicate a un pubblico di nicchia ma sempre più vasto, sono un valore per il tessuto urbano e commerciale”.

Nella foto il referente Confcommercio Livorno Daniele Capecchi e il titolare dell’attività.

