Il Palazzo Comunale colorato di rosa per la sesta giornata nazionale dedicata al tumore metastatico

Cronaca

13 Ottobre 2025

Livorno 13 ottobre 2025 Il Palazzo Comunale colorato di rosa per la sesta giornata nazionale dedicata al tumore metastatico.

Ricorre oggi, 13 ottobre, la sesta giornata nazionale dedicata al tumore metastatico e per l’occasione il Palazzo Comunale sarà colorato di rosa. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Livorno Donna Salute e Cultura con il patrocinio di Europa Donna e del Comune di Livorno.

L’illuminazione del Palazzo Comunale sarà estesa anche ai giorni 16/17 ottobre, mentre i giorni 12 e 19 ottobre sarà illuminato di rosa fucsia il Gazebo della Terrazza Mascagni.

E’ stata Maria Rosaria Sponzilli, presidente dell’Associazione Livorno Donna Salute e Cultura, a scegliere il colore rosa, simbolo di speranza che trasmette sicurezza e ottimismo verso il futuro ed è associato alla femminilità. Ricordiamo che il rosa è stato scelto come simbolo della lotta del tumore al seno.

Livorno Donna Salute e Cultura è un’associazione di volontariato nata nel 2004, persegue fini di solidarietà sociale, fornisce informazioni sulla prevenzione oncologica, sugli stili di vita e sulla salute in generale delle donne in collaborazione con il ce.ri.on (centro di riabilitazione oncologico), con il quale condivide la sede operativa presso il polo oncologico dell’ospedale di livorno.info@livornodonna.it.

In Italia vivono 52mila donne con un tumore al seno metastatico, erano 45mila due anni fa. Una condizione che richiede continuità di cure e percorsi dedicati di assistenza, ma soprattutto risposte rapide da parte del Servizio sanitario nazionale. Oggi il 40% dei casi di tumore al seno è tra donne sotto i 50 anni, non incluse nei programmi di screening gratuiti, quindi, avvisano i medici, se si hanno dei casi in famiglia è bene fare controlli precoci.