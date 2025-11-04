Home

4 Novembre 2025

Livorno 4 novembre 2025 Il palazzo del Picchetto come sede del museo del Moby Prince, Ghiozzi (Lega) presenta una mozione

Ghiozzi (Lega): “Palazzo del Picchetto ai livornesi: la mozione in Commissione per farne Polo Museale con una Sezione per la Memoria del Moby Prince.”

Carlo Ghiozzi, Segretario provinciale della Lega e Capogruppo nel Comune di Livorno, annuncia di aver presentato in Commissione consiliare e, a seguire, in Consiglio Comunale, una mozione per richiedere formalmente all’Agenzia del Demanio la cessione al Comune del Palazzo del Picchetto in Via Grande di fronte al Cisternino di Città, e destinarlo a Polo Museale cittadino, con la possibilità di realizzarne al suo interno una Sezione Permanente dedicata al Museo della Memoria della Tragedia del Moby Prince.

La mozione è stata depositata in risposta alle notizie riguardanti una possibile destinazione dell’immobile, strategico e di pregio storico-architettonico, a ospitare gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione.

“Siamo a un bivio: o il Palazzo del Picchetto diventa un mero ufficio amministrativo, spogliato della sua vocazione storica, oppure rinasce come simbolo di cultura e memoria, restituito alla comunità,” dichiara Carlo Ghiozzi.

“La nostra mozione è chiara: esprimere ferma opposizione a destinazioni che non siano di preminente interesse culturale e civico e attivare immediatamente tutti i canali istituzionali per richiederne l’assegnazione al patrimonio comunale, esercitando il nostro diritto di prelazione culturale.”

Il Capogruppo Ghiozzi sottolinea come la trasformazione in Polo Museale rappresenti la massima valorizzazione possibile dell’immobile e come potrebbe dare una soluzione concretezza all’impegno unanime del Consiglio Comunale (espresso il 30 ottobre 2025) per la realizzazione del Museo della Memoria della Tragedia del Moby Prince.

“Livorno merita un luogo istituzionale e permanente che onori le 140 vittime del Moby Prince. Il Palazzo del Picchetto, per la sua centralità e il suo valore, è la sede ideale per la Casa della Memoria, un luogo di commemorazione, studio e divulgazione della verità, da definire in stretta collaborazione con le Associazioni dei familiari così come approvato all’unanimità nella mozione. Ci aspettiamo che la Commissione e, successivamente, l’intero Consiglio, si esprimano con la stessa unità d’intenti per elaborare un piano di fattibilità ai sensi delle vigenti normative sul federalismo demaniale culturale, e per intercettare i finanziamenti necessari per questa operazione di grande valore civico e culturale.”

La Lega, conclude Ghiozzi, vigilerà affinché l’Amministrazione proceda con la massima urgenza e determinazione nella tutela di un bene storico e strategico per Livorno.

