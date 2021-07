Home

Cronaca

Il Palio Marinaro si farà il 10 luglio, trovato accordo

Cronaca

8 Luglio 2021

Il Palio Marinaro si farà il 10 luglio, trovato accordo

Livorno, 8 luglio 2021

Si disputerà sabato 10 Luglio, nello specchio d’acqua antistante alla Terrazza Mascagni, l’83^ edizione del Palio Marinaro, prestigiosa gara remiera che è nello stesso tempo manifestazione folcloristica e popolare che affonda le sue radici nella Livorno delle origini, nel legame che da sempre tutti i quartieri della città intrattengono con il mare.

Il Sorteggio delle B oe è in programma per domani, venerdì 9 luglio, alle ore 18.30 a Palazzo Comunale , nella Sala Consiliare.

La manifestazione inizierà alle ore 18 di sabato 10 luglio, con il Palio dei Ragazzi (juniores) e quello Femminile, entrambi disputati su gozzi a 4 remi.

Alle ore 20 la partenza del Palio Marinaro, con gli equipaggi senior dei gozzi a 10 remi che fino al tramonto si sfideranno in mare aperto nella bellissima cornice della Terrazz a Mascagni.

La lunghezza del percorso sarà di mille metri per junior e femminile con un solo giro di boa, e di 2.000 metri per i gozzi a dieci remi, con tre giri di campo.

La gara dura un decina minuti ma lo sparo che dà il via alla sfida è preceduto da mesi e mesi di duro lavoro da parte degli atleti che fanno esercizio nelle Cantine (i luoghi di ritrovo delle Sezioni Nautiche) e vogano in mare o lungo i Fossi, i caratteristici canali d’acqua che percorrono alcuni quartieri livornesi.

Dall’inizio di questa settimana i volontari e le volontarie del Comitato Organizzatore, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni coinvolte, sono al lavoro per allestire il campo di gara, grazie anche all’opera svolta dai sommozzatori della Polizia Municipale.

Questi gli 8 equipaggi che si disputeranno il Palio, con i rispettivi rioni rappresentati :

Antignano, Ardenza, Montenero, Quercianella Ovosodo Borgo Cappuccini Salviano, Colline, Coteto, Stazione Labrone San Jacopo Pontino, San Marco Venezia

Il programma in dettaglio prevede:

Alle ORE 18.00 inizio manifestazione con il riscaldamento degli equipaggi

Ore 18.30 partenza finale juniores

Alle 19.20 finale femminile sui gozzi 4 remi

ORE 20.00 finale a 10 remi

Alle ore 21.45 , alla Terrazza Mascagni, è previsto un concerto dei Joyful Gospel Ensemble .

L’evento, assolutamente gratuito, segna il ritorno dell’ensemble diretto da Riccardo Pagni a un concerto dal vivo, dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia.

I 50 elementi dei Joyful, con le loro tuniche rosso rubino, coloreranno in maniera suggestiva la Terrazza.

Saranno proposti brani non solo della tradizione Spiritual ma anche di autori contemporanei, con omaggi a protagonisti della musica internazionale quali Tina Turner, Queen, Rag’n Bone Man, Josh Groban e altri. In ottemperanza alla normativa anti-Covid, i posti a sedere saranno limitati.

Il Palio Marinaro 2021 è stato presentato oggi a Palazzo Comunale, nel corso di una conferenza stampa presieduta dal sindaco Luca Salvetti, che per Statuto è anche Presidente del Palio Marinaro.

Presenti anche Maurizio Quercioli, presidente del Comitato Organizzatore Palio Marinaro, Gianni Giannone presidente del comitato provinciale CONI, Daniele Bartolozzi presidente comitato UISP Terre Etrusco-Labroniche, Luca Marconi presidente del comitato toscano Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, Riccardo Pagni direttore artistico di The Joyful Gospel Ensemble, Alessandro Pagni presidente del Canoa Club Livorno organizzatore dell’iniziativa “Bimbe in Rosa”, che consente alle donne con tumore al seno di praticare l’attività sportiva.

Il sindaco Salvetti ha espresso grande soddisfazione per il fatto che mondo sportivo e Amministrazione comunale siano riusciti quest’anno a riproporre con successo il programma delle tre classiche gare remiere cittadine, e ha ringraziato gli organizzatori del Palio e i rappresentanti delle federazioni e delle associazioni sportive per lo spirito di collaborazione con il quale vengono affrontate le difficoltà, conseguenza del lungo periodo di emergenza sanitaria. Il Sindaco ha anche sottolineato l’impegno della sua Amministrazione affinché nei piani triennali fossero individuate quote fisse da destinare al mondo del remo, e i rapporti con le cantine improntati al sostegno sempre e comunque, come è stato durante la pandemia, per mantenere in vita queste importanti tradizioni livornesi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin