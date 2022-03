Home

Sport

Calcio

Il Panathlon riprende le attività parlando di Picchi e Magnozzi

Calcio

30 Marzo 2022

Il Panathlon riprende le attività parlando di Picchi e Magnozzi

Livorno 30 marzo 2022

Il Panathlon riprende le attività parlando di Picchi e Magnozzi

Passata la massima emergenza da covid-19, con il graduale ritorno alla normalità, riprendono anche le attività del Panathlon Club di Livorno.

Dopodomani, giovedì 31 marzo, si svolgerà la prima conviale del 2022 con una relazione sulle storie e le vicende di due tra i più grandi campioni del calcio italiano; Mario Magnozzi ed Armando Picchi, entrambi livornesi

La relazione dal titolo “A mezzo secolo dalla scomparsa di Picchi e Magnozzi” sarà svolta dal giornalista Marco Ceccarini; redattore di Toscana Notizie e fondatore del portale d’informazione sportiva Amaranta

Ceccarini parlerà anche del proprio libro “Quello stadio è il nostro stadio” edito nello scorso mese di dicembre da Ctl di Livorno.

“E’ una ripresa in famiglia, dato che Ceccarini è un nostro socio”, afferma la presidente del Panathlon livornese, Daniela Becherini, medico dello sport.

“Sarà non solo l’occasione per parlare di questi due grandi campioni del calcio ma anche per ritrovarsi e ripartire dopo la sospensione delle attività a causa della nuova ondata di covid dei mesi scorsi”.

Il Panathlon International è un soggetto associativo per la promozione e la diffusione della cultura e dell’etica sportiva. E’ riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale e si propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli.

Le conviviali del Panathlon, il cui motto è “ludis iungit” ossia “uniti dallo sport”, sono dedicate a temi di interesse sportivo. Quella di dopodomani sarà riservata a Mario Magnozzi, che legò il suo nome a Pro Livorno; Livorno; Milan e Aek Atene, e ad Armando Picchi, che lo associò a Livorno, Inter, Varese e Juventus.

La conviviale del mese di marzo del Panathlon Club di Livorno si terrà giovedi 31 marzo, ore 20.15, presso la Club House del Tennis Club Banditella, via Lega 6, Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin