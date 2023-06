Home

24 Giugno 2023

Il Parco del Mulino e lo Chalet sul Lago Alberto: una collaborazione all’insegna dell’inclusione e della cultura

Livorno 24 giugno 2023 – Il Parco del Mulino e lo Chalet sul Lago Alberto: una collaborazione all’insegna dell’inclusione e della cultura

Il 21 giugno 2023 si è tenuta l’inaugurazione dell’Arena Licia, un anfiteatro naturale realizzato dalla Tenuta Bellavista Insuese a Guaticce, nel perimetro del Lago Alberto. L’arena, costruita con tronchi di alberi coltivati nella stessa Tenuta, è uno spazio culturale immerso nella natura, dedicato a eventi come concerti, spettacoli, presentazioni di libri e molto altro.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per ufficializzare la collaborazione tra la Tenuta Bellavista Insuese e la Cooperativa sociale Parco del Mulino di Livorno, che si occupa di integrare le persone con sindrome di Down nella vita sociale e lavorativa.

La famiglia Vitarelli, proprietaria della Tenuta, ha scelto il Parco del Mulino per la gestione degli spazi del Lago Alberto, dove ha avviato il progetto sociale “Go to the lake”, che offre opportunità di terapia occupazionale ai ragazzi con disabilità, impegnati nella ristorazione e nel cocktail bar dello Chalet ristoro sulle rive del lago Alberto.

La serata si è conclusa con la presentazione del libro “V, Vitarelli, vetro, vita”, scritto da Lorenzo Bacci, che racconta la storia di Alberto Vitarelli, fondatore della Tenuta e grande imprenditore nel settore del vetro. Il libro ripercorre la vita e le opere di Vitarelli, che ha creato una delle più importanti aziende globali nel suo campo, la Vitarelli Glass, e che ha sempre avuto a cuore la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e della cultura.

La collaborazione tra il Parco del Mulino e lo Chalet sul Lago Alberto è un esempio di come due realtà diverse possano unirsi per creare sinergie positive e offrire servizi di qualità ai visitatori, nel rispetto della natura e delle persone. Un progetto che merita di essere conosciuto e sostenuto da tutti coloro che credono nell’inclusione e nella cultura come valori fondamentali per la società.

