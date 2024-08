Home

Il parco di via Costanza si rifà il look, nuovi giochi e area fitness

23 Agosto 2024

Il Comune ha riqualificato il parco di via Costanza a Salviano, installando nuovi giochi inclusivi per bambini e realizzando un percorso benessere per attività motoria.

L’area rinnovata è stata inaugurata venerdì 23 agosto alla presenza della vicesindaca Libera Camici e dell’assessore ai Lavori Pubblici Federico Mirabelli.

Il parco sorge in un’area recintata di circa 10.000 mq, era dotata di giochi ormai vetusti che avevano bisogno di essere sostituiti.

Sono stati installati nuovi giochi inclusivi composti da altalena, altalena a cesto, giostra inclusiva, scivolo. Inoltre è stata creata un’area fitness con parallele, ostacoli e barre trazione, è stato installato un 1 canestro e altri accessori ginnici.

Nel mese di settembre saranno posizionate delle piccole porte da calcio e delle assi di equilibrio.

L’intervento è stato realizzato dalla impresa GIOCHISPORT GROUP PROGRESS sas ed è costato circa 60 mila euro Iva compresa, somma inclusa nel totale di 200 mila euro per i parchi di via Tiberio Scali, Silvestro Lega, via Torino.

La riqualificazione ha compreso anche il ripristino di parti di pavimentazione.

Sul verde, molto ricco di alberature, è stato effettuato un lavoro di pulizia, sfalci e piccole sistemazioni.

Il parco sarà aperto ogni giorno nel periodo estivo dalle 7.30 alle 20.00. Possono accedere anche i cani al guinzaglio.