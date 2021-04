Home

Politica

Il PCI Livorno esprime solidarietà ai lavoratori della Seatrag in lotta

Politica

20 Aprile 2021

Il PCI Livorno esprime solidarietà ai lavoratori della Seatrag in lotta

Livorno 20 aprile 2021

La federazione di Livorno del Partito Comunista Italiano, esprime la massima solidarietà ai lavoratori della Seatrag in lotta, in un contesto economico sociale del tutto particolare legato alla pandemia.

Il Partito Comunista Italiano, Segreteria provinciale Federazione di Livorno:

“Le problematiche legate all’assenza degli spogliatoi, al contratto integrativo e alla rotazione dei turni rappresentano situazioni totalmente negative in merito ai diritti e alla dignità dei lavoratori.

Ancora una volta possiamo notare come il mondo del lavoro in questa determinata congiuntura legata al coronavirus, non sia mai stato tutelato sotto vari aspetti soprattutto quello della prevenzione al contagio e della sicurezza nei luoghi di lavoro, inoltre è necessario oggi più che mai la massima rappresentanza democratica nelle aziende, nessuno può decidere sul futuro degli assetti lavorativi senza una reale consultazione dei diretti interessati.

Davanti a questo scenario occorre elaborare idee per una unità di tutte le vertenze sia dell’economia marittima sia delle altre realtà produttive

il Partito Comunista Italiano ritiene indispensabile costruire un terreno di lotta entro il quale le forze del lavoro possano essere la spinta ideale per il futuro, per il cambiamento”.