19 Settembre 2024

Il PD affronta il tema delle carceri, oggi dibattito “Giustizia dentro e fuori le mura. Il carcere, la comunità e la politica”

Livorno 19 settembre 2024 – Il PD affronta il tema delle carceri, oggi dibattito “Giustizia dentro e fuori le mura. Il carcere, la comunità e la politica”

Questo appuntamento della Festa de l’Unità 2024 di Livorno si terrà Giovedì 19 Settembre alle ore 17:30 presso il Circolo PD Collinaia-Scopaia (Via Grotta delle Fate 114).

Il tema sarà “La giustizia e la pena, il carcere e la comunità sociale e politica”.

Interverranno:

Laura Boldrini, Parlamentare del Partito Democratico – Presidente del Comitato permanente dei diritti umani nel mondo

Marco Solimano, Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Livorno

Alessia La Villa, funzionario giuridico-pedagogico della Casa Circondariale di Livorno

Anna Amendolea, direttrice Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Livorno

L’incontro sarà introdotto e coordinato da Salvatore Nasca, ex dirigente di esecuzione penale esterna del Ministero Giustizia ed ex Consigliere comunale PD del Comune di Livorno.

È previsto un saluto di Giuseppe Renna, Direttore della Casa Circondariale Livorno.

Il dibattito si propone di approfondire le principali problematiche che riguardano le carceri italiane, a partire da quelle specifiche della Casa Circondariale di Livorno con l’intento di allargare lo sguardo alla situazione più generale della giustizia ed in particolare della pena in Italia, di cui il carcere è e/o dovrebbe essere non la pena principale ma l’ultima ratio.

Si tratterà, perciò, anche delle emergenze al centro dell’attenzione in questo ultimo periodo (condizioni di vita, suicidi, rivolte, ecc.) con l’obiettivo di non fermarsi ai recenti episodi di cronaca ma di inquadrarli in un contesto complessivo e affrontare così le problematiche strutturali che riguardano il carcere così come le altre forme di pena, le sanzioni di comunità, che sono cresciute in questi anni senza però avere ancora la forza e le attenzioni per essere, ed essere riconosciute, come la forma principale di pena.

Accanto alle criticità sarà importante emergano anche le esperienze positive, che sono già tante, anche a Livorno, e che testimoniano che il recupero e la responsabilizzazione di molte persone “che hanno sbagliato” non è un’utopia, grazie all’impegno di tanti operatori, volontari, realtà della società civile, enti, istituzioni e cittadini. E che perciò è possibile e doveroso sviluppare e non frenare, come vorrebbe qualcuno, questi percorsi.

Nel dibattito si ragionerà, anche e soprattutto, su come superare le criticità storiche e attuali con interventi non di mero tamponamento delle emergenze ma di “sistema” e cioè legati ad una visione della pena che, rifuggendo dalle semplicistiche scorciatoie di carattere ideologico, “repressive” o “buoniste”, porti ad una pena che metta al centro la responsabilità, anzi le responsabilità, di tutti, Stato, Enti Locali, cittadini sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, comunità locali, in un’ottica così di solidarietà e responsabilità condivisa. Tanto più oggi, visti i tentativi dell’attuale governo di andare nella direzione opposta della chiusura, isolamento, separazione.

Vi chiediamo perciò non solo di venire ma anche di invitare tanti, vista l’importanza che sia la politica sia i cittadini approfondiscano queste tematiche, superando le diffuse visioni distorte sulla pena e rafforzando l’impegno a fare ciascuno la propria parte per una società più giusta e solidale.