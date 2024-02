Home

Il PD Livorno incontra la Cisl

8 Febbraio 2024

Il PD Livorno incontra la Cisl

Livorno 8 febbraio 2024 – Il PD Livorno incontra la Cisl

Venerdì scorso una delegazione del Partito Democratico di Livorno ha incontrato Filippo Giusti segretario generale della Cisl e Uliano Bardini sempre della segreteria Cisl.

Questo è stato il primo, di una serie di incontri, che vedrà il Partito Democratico impegnato nel confronto con le organizzazioni sindacali e le categorie economiche.

In apertura dell’incontro il PD ha illustrato il percorso intrapreso che porterà all’iniziativa aperta alla città che realizzeremo il 2 e 3 marzo al terminal crociere.

“Inizialmente, parte della Cisl, è stato espresso un apprezzamento sul ruolo assunto dell’amministrazione comunale sui servizi sociali ed educativi. – raccontano i vertici del partito, che proseguono. – Di seguito abbiamo affrontato il tema della sanità, dov’è emersa la necessità di dotare la città di Livorno di un nuovo ospedale e delle case di comunità per rafforzare i servizi territoriali.

L’altro tema condiviso ha riguardato invece le infrastrutture, intese come elemento decisivo di crescita economica ed occupazionale. Se da una parte si vede avviato il percorso per la realizzazione di alcune opere come la Darsena Europa e lo scavalco ferroviario, dall’altra c’è grande preoccupazione per il definanziamento da parte del Governo sulle

infrastrutture di collegamento all’Interporto di Guasticce.

Sul versante dell’assetto del territorio abbiamo confermato le ragioni che ci hanno portato a sostenere il nuovo Piano Strutturale e il Piano Operativo Comunale, dove abbiamo compiuto scelte importanti per rigenerare aree pubbliche, dare risposte sui servizi pubblici e attrarre nuovi investimenti produttivi.

Un incontro, alla luce dei temi affrontati, che riteniamo positivo, dove abbiamo ritrovato punti comuni sui quali lavorare per il futuro della città di Livorno”.

