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Il PD Livorno si confronta sull’esito del referendum e sulle prossime attività da costruire

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5 Aprile 2026

Il PD Livorno si confronta sull’esito del referendum e sulle prossime attività da costruire

Livorno 5 aprile 2026 Il PD Livorno si confronta sull’esito del referendum e sulle prossime attività da costruire

Il Partito Democratico di Livorno rilancia il proprio impegno politico dopo l’esito del referendum, celebrando la vittoria del NO come un passaggio decisivo nella difesa dei principi costituzionali.

Il tema è stato al centro dell’attivo degli iscritti dell’Unione Comunale del partito, svoltosi giovedì scorso in un clima di partecipazione e confronto, occasione per fare il punto sul risultato referendario e sulle prossime iniziative da costruire sul territorio.

Nel comunicato diffuso dal Pd livornese, la vittoria del NO viene definita un risultato di forte valore politico, capace di fermare un progetto che, secondo il partito, avrebbe rischiato di allontanare il Paese dai principi fondanti della Costituzione italiana.

Nel mirino del documento ci sono i temi legati a giustizia, premierato e legge elettorale, considerati elementi che avrebbero potuto alterare l’equilibrio dei poteri previsto dalla Carta, nata dalla Resistenza e pilastro della democrazia repubblicana.

“La Costituzione non si tocca” è il messaggio che sintetizza la posizione espressa dal partito.

Il Pd ha voluto ringraziare il Circolo Arci P. Carli di Salviano per l’ospitalità e tutte le volontarie e i volontari che hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa e alla campagna referendaria.

Il PD Livorno si confronta sull’esito del referendum e sulle prossime attività da costruire

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai militanti e ai rappresentanti politici che hanno preso parte al percorso, sottolineando come la base del partito si sia confermata ancora una volta una risorsa centrale.

Nel comunicato viene inoltre evidenziata l’alta partecipazione al voto, letta come segnale di una forte coscienza democratica del Paese, con un ruolo importante giocato soprattutto da giovani e donne.

Per il Pd livornese, però, la difesa della Costituzione rappresenta solo un punto di partenza.

Si apre infatti, secondo il partito, una nuova fase politica in cui sarà necessario consolidare un campo democratico e progressista unitario, capace di mettere al centro temi come lavoro, lotta alle disuguaglianze, sanità e scuola pubblica, diritto all’abitare, qualità dei servizi e pace.

Il messaggio finale è chiaro: dopo aver difeso la Carta costituzionale, il compito ora è quello di attuarla pienamente.