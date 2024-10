Home

Cronaca

Il PD Livorno si mobilita contro la chiusura della filiale della Banca d’Italia

Cronaca

5 Ottobre 2024

Il PD Livorno si mobilita contro la chiusura della filiale della Banca d’Italia

Livorno 5 ottobre 2024 – Il PD Livorno si mobilita contro la chiusura della filiale della Banca d’Italia

La chiusura della filiale di Livorno della Banca d’Italia, prevista tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, sta generando forte preoccupazione tra cittadini e istituzioni. Il segretario dell’Unione Comunale PD Livorno, Alberto Brilli, lancia un appello per fermare quella che definisce una scelta dannosa per il territorio. Il fenomeno della “desertificazione bancaria”, che ha già portato alla chiusura di numerose filiali in Toscana e in altre regioni, si inserisce in un processo di disintermediazione che Brilli critica duramente. ”

Questo allontanamento tra cittadini e servizi erogati priva il territorio di presidi fisici e umani indispensabili per la comunità”, afferma.

Brilli sottolinea come la filiale di Livorno svolga un ruolo fondamentale non solo nell’ambito dell’educazione finanziaria, un settore in cui l’Italia è già in ritardo rispetto al resto d’Europa, ma anche per la consultazione della Centrale Rischi, uno strumento chiave per privati e imprese che desiderano monitorare le proprie esposizioni finanziarie.

“Chiudere questo presidio significherebbe rendere più difficili l’accesso alle informazioni e la risoluzione di eventuali contenziosi”, spiega.

Il territorio livornese, tra i primi in Italia per finanziamenti attivi in rapporto alla popolazione, risulterebbe particolarmente colpito da questa decisione. Brilli avverte che la chiusura sarebbe una mossa strategicamente sbagliata e scollegata dalle necessità reali della comunità. “Una filiale come quella di Livorno non solo è vitale per l’economia locale, ma rappresenta anche un punto di riferimento per la cittadinanza”, continua.

Non meno importante è l’impatto che la chiusura avrebbe sui lavoratori della filiale, che si troverebbero a fronteggiare cambiamenti radicali nelle loro vite, con effetti negativi anche sul tessuto sociale della città. Brilli invita quindi l’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia a riconsiderare la decisione e, qualora la filiale venisse ritenuta obsoleta, a proporre un piano strategico per implementarne le funzioni.

Nel frattempo, la politica locale non sta a guardare. Il deputato Marco Simiani ha già annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare sulla questione, mentre il PD di Livorno si dice pronto a sostenere qualsiasi iniziativa promossa dalla Regione e dalle amministrazioni locali per salvaguardare la filiale. “Auspichiamo un impegno congiunto e trasversale delle forze politiche locali, al di là degli schieramenti, per tutelare il territorio e contrastare ogni forma di impoverimento economico e sociale”, conclude Brilli.

Il PD Livorno si Mobilita contro la chiusura della filiale della Banca d’Italia