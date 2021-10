Home

Politica

Il PD nel quartiere San Marco Pontino per ascoltare residenti e commercianti

Politica

29 Ottobre 2021

Il PD nel quartiere San Marco Pontino per ascoltare residenti e commercianti

Livorno 29 ottobre 2021

Il Partito Democratico Unione Comunale di Livorno, continua le Conversazioni Urbane.

Dopo le prime due tappe nel quartiere di San Jacopo e nelle frazioni di Montenero e Castellaccio., Il quartiere protagonista della terza tappa sarà quello di San Marco Pontino.

Il ritrovo è previsto per sabato 30 ottobre alle ore 9.30 in piazza Garibaldi e il giro proseguirà lungo la via Garibaldi, dentro il quartiere Pontino e si concluderà presso la Porta San Marco.

Nel percorso si ascolteranno i residenti, i commercianti e le varie realtà associative.

Questo appuntamento, come anticipato nella presentazione della campagna sulla cura della città, sarà propedeutico a un successivo evento pubblico con l’Amministrazione Comunale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin